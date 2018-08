"Los inmigrantes están muriendo en el mar por intereses políticos"

El español David Lladó, de profesión marinero y submarinista, decidió hace un año formar parte de la ONG Pro Activa Open Arms como voluntario.

Participa actualmente en labores de rescate en las costas libias, la zona cero del Mediterráneo.

- ¿Cuál ha sido su función hasta ahora?

-Estoy como marinero en el barco haciendo guardias de navegación, de vigilante y luego algunas funciones asignadas a los barcos cuando hay rescates, aunque ahora mismo no estaba en ninguna misión.

- ¿Cuánto suelen durar las misiones de rescate?

-Antes las misiones duraban dos semanas, pero ante el cierre de Italia y Malta de sus puertos se han extendido hasta un mes, ya que antes la base de operaciones estaba en Malta y solo había un día de navegación hasta la zona de búsqueda y rescate (zona SAR con las siglas en inglés), que es donde se hacen los rescates. Ahora la base está en España y necesitas cuatro días para llegar ahí, por lo que si haces un rescate entre ir y volver ya estás una semana.

- En estos meses de voluntario, ¿qué ha sido lo más impactante que ha visto?

-En mi primera misión, en julio de 2017, encontramos ocho cadáveres en el mar, aunque también había tres desaparecidos.

- ¿Cómo es la relación entre Pro Activa Open Arms y SOS Mediterranée, ONG del Aquarius ?

-Hay mucha comunicación entre todas las ONG para procurar siempre tener barcos cerca de la costa libia y mantenerse repartidos por la zona, que siempre haya alguien cerca de los naufragios. El año pasado hacíamos transfers, es decir, había días que encontrábamos muchos inmigrantes en el mar y un barco se encargaba de llevarlos a todos a un puerto seguro mientras los otros seguían buscando.

- ¿Cómo funciona la zona SAR?

-Es una zona asignada por la Organización Marítima Internacional (OMI) que está desde 24 millas al frente de las costas libias hacia arriba. La OMI tiene que examinar el país que tenga capacidad operativa para controlar este espacio, por lo que debe tener estaciones de radiocontrol, barcos, aviones, puertos seguros... Capacidad para coordinarlo.

- ¿Quién es el responsable de controlar esta zona?

-Técnicamente es Italia, aunque ya se sabe que ha cerrado sus puertos a los inmigrantes. Ahora se está presionando para que se le asigne a Libia una zona SAR propia, algo que nadie creía que iba a suceder ya que no reúne las condiciones para controlar el espacio, pero si se le asigna Italia no tendrá que coordinar los rescates. Si esto pasa, significa que la OMI está incumpliendo sus propias reglas.

- Pero si a Libia se le acusa de torturar a personas, si se ocupa de esta zona, ¿no empeorará la situación?

-Totalmente. El año pasado Libia recibió una partida de 200 millones de euros para controlar la inmigración, y este año 80 millones más, a pesar de las continuas denuncias de torturas y maltratos de los que huyen de ese país. Ahora, si Libia controla la zona SAR, será la responsable del aviso de pateras en el mar, por lo que puede haber muchas muertes silenciadas y, de hecho, al día siguiente de que Libia presentase la documentación para coordinar este espacio, nos enteramos de que hubo un naufragio con más de 90 muertos que estaba a cuatro horas de nosotros, muy cerca. Ante esto te sientes totalmente impotente, por intereses políticos la gente se está muriendo.

- ¿Pero qué interés puede tener Libia en todo esto?

-No tiene ningún interés. Tiene una entrada brutal de migrantes y no le importa que se quieran ir. El problema es que Europa le está dando dinero para hacer devoluciones en caliente, y esta gente vuelve a ser vendida a traficantes de personas o en centros de detención privados. Todos los que rescatamos coinciden: Libia es el infierno.

- ¿La UE es demasiado prudente con los rescates de los inmigrantes?

-No es que sea prudente, es que no hace nada en absoluto. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tiene 300 millones de presupuesto, pero no va a los rescates, no se preocupa. Ahora en el mar solo hay dos barcos que rescaten, el Aquarius y el Open Arms, pero ninguno está en la zona SAR en este momento, cuando el año pasado, por estas fechas, había 13 barcos de rescate en este espacio. Los que se ocupan de los salvamentos son los guardacostas libios que en vez de dar una señal a los barcos, acuden ellos y recogen a los inmigrantes.

- ¿Qué diferencia a los inmigrantes que llegan en patera a Andalucía de los que vienen desde Libia, que tienen mayor estatus de protección?

-La diferencia es la nacionalidad. Hay países donde se supone que tu vida peligra porque hay guerras declaradas, por ejemplo. Así, estos pueden ser solicitantes de asilo, pero los de Marruecos por ejemplo no tienen derecho a quedarse, por lo que son deportados, pero una cosa es que puedan solicitar quedarse y otra que finalmente lo hagan.

- En uno de los rescates participó un deportista de elite como Marc Gasol. ¿Esto les da más voz?

-Claramente, hay gente que tiene mucho peso y que puede dar más visibilidad. En las últimas misiones, el barco Astral ha llevado a eurodiputados, políticos italianos y españoles para que vean qué sucede. Parece que la única manera de demostrar que las ONG no manipulan es trayendo a gente influyente.