"Desde pequeña siempre supe que quería ser científica"

Es una de las investigadoras más prestigiosas del mundo en la lucha contra el melanoma, el cáncer de piel más común y también el más letal. Se formó junto a la histórica científica Margarita Salas y su ejemplo le sirvió para que siempre considerase natural que una mujer ocupara cargos de responsabilidad en la ciencia. Hoy dirige su propio equipo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). La investigadora gallega Marisol Soengas regresó estos días a su tierra natal, Agolada (Pontevedra), para impartir una charla en la que, rodeada de familiares y amigos, repasó su trayectoria y desgranó el trabajo que lleva a cabo en la actualidad.

-¿Sigue habiendo prejuicios respecto a los científicos?

-Suelo empezar mis charlas con una diapositiva que cuestiona: "¿Científico se nace o se hace?". Y también tengo otra con una cita de Albert Einstein: "El genio se hace con un uno por ciento de talento y el 99% de trabajo". Esta, en concreto, me parece muy buena. Somos un 95% de trabajo y dedicación y un 5% de genes. No somos personas raras, es algo que me gusta mostrar a través de mi laboratorio y del centro de investigación para que vean que es gente muy joven la que trabaja en él.

-Y usted, ¿nació para científica o se hizo después?

-Nací para ello. La verdad es que desde bien pequeña le decía a mi madre que quería ser científica. Un día de Reyes me regalaron un juego de química y una muñeca y yo me fui al juego de química que me parecía más interesante. Siempre he querido saber cómo funcionan las cosas.

-¿Cómo fue ese recorrido hasta obtener reconocimientos?

-Paso a paso. Yo empecé en el Colegio Universitario de A Coruña, opté por Biología y siempre fui muy buena estudiante. La profesora de Biología Molecular me llamó para ir a laboratorio y luego me enteré de la existencia de un centro molecular en Madrid, y allá me fui. Cuando estaba terminando 4º curso tenía interés por otro laboratorio y me enteré, a través de compañeros gallegos, de que el mejor era el de Margarita Salas. Fui a hablar con ella y me dijo que lo tenía lleno, pero vio mi interés y me dejó hacer las prácticas. Allí estudié las primeras indicaciones para la tesis que luego hice con ella. Tuve la suerte de que siempre me animaba, además era un laboratorio muy internacional. De ahí di el salto a Nueva York y trabajamos mucho para entender el funcionamiento de los tumores más agresivos. Descubrimos que había mucho trabajo sobre el melanoma y quise centrarme en esa labor de forma independiente.

-¿Cuándo decide volver a España?

-Después de estar un tiempo en Estados Unidos, donde me fue muy bien, quise volver a España porque me interesaba el laboratorio donde estoy ahora. Allí aprendí que siempre hay que hacer grandes preguntas, porque si haces una pregunta aburrida, obtendrás una respuesta aburrida. Pero si haces una pregunta buena, si sale bien, puede ser muy interesante. Los premios vinieron porque tengo un equipo muy bueno, el mérito es de ellos.

- Es una de las investigadoras más prestigiosas del mundo en la lucha contra el cáncer de piel.

-El trabajo de mi equipo se centra en el melanoma, que es una de las formas de cáncer de piel, aunque también se puede desarrollar en ojos y en las mucosas. De hecho, es algo que estamos estudiando en el laboratorio.

-¿En qué punto está la investigación?

-A nosotros nos interesa saber, por una parte, cómo empieza el melanoma. Los lunares son grupos de células, melanocitos, las mismas que dan lugar al melanoma. Sin embargo, los lunares son benignos, mientras que los melanomas son malignos. Lo que queremos saber es el porqué de esa diferencia, nos ayudaría mucho en el diagnóstico. También nos interesa estudiar por qué es tan agresivo, puesto que con un milímetro de grosor ya puede causar metástasis, es decir, diseminarse por todo el organismo.

-¿Los científicos español es están suficientemente reconocidos?

-Hay reconocimiento en el exterior. En España, creo que falta un poco de cultura científica y que se valore más nuestro trabajo. Ahora, afortunadamente, tenemos un ministro de Ciencia e Innovación en el que confiamos.