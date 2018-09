"El día que deje de hacer teatro o me retire dejaré de ser joven. Con él me transformo"

Arturo Fernández (Gijón, 1929) es una de esas figuras imprescindibles en la historia del teatro español. Se considera a sí mismo un actor "de alta comedia" y a sus 89 años ya piensa en cómo será su próximo espectáculo. De momento sigue de gira con Alta seducción, una comedia de María Manuela Reina que ya se estrenó en 1989 y gira en torno a la relación entre dos personas de edades muy distintas.

- ¿Está satisfecho con los resultados de su actual espectáculo?

-Creo que muy pocas obras como Alta seducción están teniendo tan buenas cifras de afluencia y de éxito. Cuando una comedia ha estado nueve meses en Madrid se trata de una obra importante. El teatro se llena de carcajadas y ternura. Se conjugan un diálogo muy inteligente y unos decorados muy lujosos con una puesta en escena pocas veces vista. Es algo que siempre tengo a orgullo: las presentaciones de mis obras de teatro son muy auténticas, procuro darle al público lo mejor. La próxima comedia deseo que sea mejor que esta. Todo lo que soy se lo debo al público.

- Entonces, ¿ya piensa en su nueva obra?

-Llevo un año y tres meses con Alta seducción y aún me queda casi un año. Pero ya estoy pensando en la próxima comedia porque es mi profesión y la amo por encima de todas las cosas. He nacido para el teatro más que para el cine o la televisión. Llevo con mi propia compañía 58 años y desde que existe el teatro en España jamás ha existido una empresa que tenga que ver con él que haya durado tanto como la mía.

- ¿Cuál es su secreto para continuar en los escenarios en tan buena forma con su edad?

-Cuando algo te apasiona lo pones todo. El día que deje de hacer teatro o que me retire dejaré de ser joven. Me transformo en el teatro; si tengo fiebre, en el escenario no la tengo, si tengo un lumbago, tampoco. Cuando se baja el telón vuelve a hacer acto de presencia, pero en el escenario es una magia. El teatro es algo grande que sientes y compartes con el público al tenerlo tan cerca.

- Se siente muy orgulloso de no haber necesitado subvenciones para sacar adelante sus espectáculos, ¿cree que son necesarias? ¿Deberían las compañías sacar las obras sin ayudas?

-Vengo de una generación donde no existía la subvención. Esta es una profesión en la que si te dan dinero te conviertes en un vago. Es una profesión de sacrificio, de amar mucho, de creatividad. Cuando eliges una comedia te pasas meses rectificando las cosas en decorados, en música, en contratar el reparto adecuado y si tienes dinero te abandonas. Jamás pedí una subvención y nunca lo he necesitado. Los actores que me precedían tampoco. Yo pienso que cada uno se las tiene que arreglar por sí mismo y ser creativo.

- Entonces piensa que una obra puede perder calidad al estar subvencionada.

-Al contar ya con un dinero, no cuentas con el que te da el público y hace falta una labor de años para que venga el público. El que viene a verme a mí sabe que no le engaño. Quien viene a verme lo hace con unas garantías. Son ellos los primeros en recomendar mi comedia, es el mejor elogio y la mejor publicidad. El público es el mejor crítico que existe.

- Alta seducción es una obra que ya se estrenó en el año 1989. ¿Por qué pensó que había que recuperarla?

-Porque los éxitos no se apagan nunca. Además ya no escriben comedias como Alta seducción. En Madrid hubo un matrimonio que la vio ocho veces y fui a saludarles al acabar una obra.

- Usted ha representado a menudo la figura del galán. ¿Cree que este tipo de personaje se ve menos o que es de otra manera actualmente?

-Veo muy poco teatro ahora. Indiscutiblemente el género de la alta comedia no es frecuente en España porque es el género más difícil de interpretar, no el drama. Requiere una flexibilidad y unas dotes que no se necesitan para el teatro dramático. El galán seductor no es ni más ni menos que un primer actor y un físico agradable. Yo soy un seductor arriba de un escenario por lo que ha escrito otro pero en mi vida particular no vendo una escoba. Ese diálogo bello que ha escrito el autor es el que conquista al espectador que está en el teatro.

- Entonces lo de galán tiene más que ver con el texto.

-El actor tiene que convencer al espectador y arropar ese personaje. La alta comedia tiene que oler a Channel nº 5. Tiene que tener esa sonrisa más elegante que la carcajada.

- Desde su experiencia, ¿cómo ve el futuro de las artes escénicas?

-Creo que ahora hay menos autores teatrales porque cuando sobresale alguien se lo lleva la televisión como guionista. Hay una escasez increíble de autores. Ya no hay un Mihura, un Ruiz Iriarte, un Llopis. El teatro es muy difícil de escribir. Un guión de cine o tele es mucho más fácil que una obra de teatro. Hoy en día los actores se preocupan más de las series de televisión y un actor se hace de verdad en el teatro, no en el cine ni en la tele, ahí se queda a medio camino. ¿Ha visto el cerdito valiente o la mula Francis?

- Sí.

-Unas películas impresionantes, hicieron interpretaciones magníficas, pero pon a esos animales encima de un escenario y verás lo que pasa. Lo mismo pasa con los actores que se hacen en televisión: ponlos en un escenario, la mayoría del diálogo no lo entiendes porque no tienen esa profesionalidad que da el teatro.