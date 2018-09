"No hay voluntad por parte de nadie de mejorar la situación en Cataluña"

En su recién iniciada gira, que le llevará durante un año por las principales ciudades de España, Serrat canta por primera vez todo el disco Mediterráneo en directo, algo de lo que sus fans no han podido disfrutar hasta ahora. La gira es un homenaje a los migrantes forzosos que han convertido este mar en un escenario de tragedia.

- ¿Hay vida para Serrat más allá de los escenarios?

-¡Por supuesto! Y más allá de Windows también. El escenario es un lugar importante para mí porque allí pasa una parte de mi vida. Pero abajo está la gente que quieres, lo que amas, los sueños, la fantasía... Cuando he conocido a alguien que su vida era tan pobre que para esa persona todo giraba en torno al escenario he sentido una gran pena.

- Ese azul del Mediterráneo, su infancia, sus raíces, los aires de libertad, se tiñen ahora de horror y muerte.

-Así es. Es un puente cultural, un lugar de enriquecimiento e intercambio de conocimiento y por lo tanto un espacio de lucha y conflicto desde hace siglos. Ahora lo que está pasando tiene dos vertientes. Una es la contaminación terrible de las aguas. El fondo es un gran vertedero, lleno de montañas de plástico. Y, por otra parte, está la terrible historia de éxodo migratorio que se está produciendo estos últimos años como resultado de las guerras que hay África y en el Oriente Medio. Es una terrible ola de gente que trata de colocar su vida y la de sus hijos en alguna parte más segura. Y esto topa con una Europa egoísta y mezquina. Una Europa a la que le falta memoria, porque ha sido un pueblo de migraciones a lo largo de su historia y ahora parece que cierra la ventana que le enseña su pasado. Esto provoca esta sangría en el mar. Miles de personas pierden la vida tratando de buscar donde salvarse. Es tremenda la actitud de los poderes: ya no es cuestión de solidaridad, sino de humanidad y de justicia.

- ¿Qué siente cuando mira el mar?

-Cuando miro el mar no pienso en estas desgracias. El mar no es el responsable de nada. Él está en su lugar, hace sus cosas, tiene sus tiempos y juega con los astros y los hombres y todo lo que él, todopoderoso, puede controlar. No es responsable de todas esas barbaridades, sino que también es una víctima. Cuando lo miro veo una parte de mí. Veo mi infancia, mi camino. Yo soy un hombre de mar, aunque me gane la vida en la tierra. Lo disfruto, lo quiero, lo respeto y veo en él un elemento con el que estoy a gusto.

- ¿Aún le canta?

-Nunca he dejado de cantar al mar. Y él me contesta siempre.

- 47 años de ese álbum. ¿Por qué no ha esperado a celebrarlo por su 50 aniversario?

-Porque no quería ser retenido por los números redondos, nada más. Me pareció un buen momento, me pareció que tenía el cuerpo para hacerlo, un cuerpo de mediterráneo y dije, hagámoslo. Además, esta anécdota me permite hacer broma en el escenario, cuando explico que no quiero que los números estén por encima de lo que quiero hacer.

- ¿Qué le enseñó ese disco?

-Para mí supuso una sorpresa, eso lo primero. Cuando haces algo, una canción, un álbum, esperas lo mejor. Pero el tiempo y la gente se ocupa de él. Este es un disco del que todas las canciones han tenido sus momentos gloriosos, no solo la canción Medit erráneo. También Aquellas pequeñas cosas, Pueblo blanco, Lucía. Muchas han tenido sus momentos de gloria individual. Es un disco muy redondo, por eso me siento muy satisfecho de ello. Y me hacía ilusión tocarlo todo junto, porque no tengo recuerdo de haberlo hecho, con todas las canciones. Y mira que es algo que he hecho con casi todos mis discos pero, no sé, a lo mejor lo he hecho y no me acuerdo. Y no tengo ningún papel que lo demuestre.

- Sus canciones han convivido muy bien con el paso del tiempo.

-Sí que han aguantado bien. ¿Por qué? Pues me gustaría que fuera porque son canciones que, siendo algunas más pretenciosas que otras, o más consistentes, están bien hechas. Aunque no todas, vaya eso por delante. Si me preguntaras cuántas canciones he hecho te diría que demasiadas. Cuando las hacía no pensaba ni sabia cuáles tenía que descartar y cuáles conservar. Hay canciones que me siguen dando sorpresas, pero podríamos decir que las que aguantan el paso del tiempo seguramente es porque están bien hechas. Después también están las modas, que juegan un papel importante. Si uno piensa en las canciones o los ritmos representan la primera y segunda década del siglo XXI... Ostras, es un poco espantoso, si tenemos que confiar en lo que estamos oyendo. Bueno, ya lo he dicho todo.

- ¿Compone cada día?

-No, compongo a menudo, pero a diario no porque con la gira, y con la preparación diaria de los conciertos, no tengo tiempo. Lo que sí que es seguro es que cuando acabe la gira esta, si todo sigue bien, me meteré en una historia que será la de hacer un disco, que ya toca. Será en abril.

- Después de todo lo que ha vivido y visto, ¿cree que es posible cambiar las cosas?

-Una pregunta difícil. No sé hasta qué punto la gente estaría dispuesta a perder una parte de lo que tiene para tratar de hacer un mundo mejor para todo el mundo. No estoy muy seguro... Vivimos tiempos en los que tenemos ejemplos de solidaridad magníficos, de grupos y personas concretas. Pero también, curiosamente, es un tiempo de egoísmo tremendo. No lo sé. Además, en la medida de que las personas no son capaces de trabajar por un futuro más justo, más participativo y más de todos, la naturaleza se encarga de tomar sus decisiones. El resultado de lo que hace la naturaleza y las personas como parte de la naturaleza... Es absolutamente imprevisible.

- Pronto hará un año del 1 de octubre. ¿Cómo ha cambiado en un año la situación política?

-Está igual. No se ha hecho nada para mejorar la situación. Creo que vivimos un momento en que no hay realmente una voluntad por parte de nadie de modificar la situación y si existe, no se nota. Creo que no hemos aprendido nada, se vive de las mismas fábulas y las mismas mentiras y no se modifica nada de la situación.

- ¿Ve un poco de luz con el Gobierno de Sánchez?

-Hay muy poca luz. Creo que las cosas van más allá de hacer un consejo de ministros en Barcelona. No sé, las cosas se han situado en unas posiciones que, independientemente de los hechos políticos, hay un hecho social que a mi entender, ha dejado en muy mal estado a Cataluña.

- A punto de cumplir los 75 años, ¿qué deseos en materia musical le quedan por cumplir?

-Me lo pensaré y, cuando cumpla los 75, cumpliré esos deseos. No me puedo quejar, he hecho lo que he querido, lo que he podido y lo que he sabido hacer. No tengo grandes cuestiones por resolver en este sentido.

- Y más allá de la música?

-Ver crecer a mis nietos. Pero eso no depende de mí, sino de la naturaleza.