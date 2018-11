"Mis alumnos cuando llegan por la mañana me dan un abrazo"

En su clase hay libros voladores y paraguas de colores que cuelgan del techo. "Es un espacio muy imaginativo que favorece la creatividad", cuenta Xuxo Ruiz, el único docente español que quedó entre los 50 mejores del mundo (entre 40.000 de 37 países) en las nominaciones del Global Teacher Prize 2018. Según la organización del galardón, el método de este maestro andaluz, que utiliza la magia en su día a día y actualmente ejerce en un centro público sevillano (CEIP San Sebastián), se traduce en "unos estudiantes más felices, que mejoran su concentración, comportamiento y resultados".

-Ponga un par de ejemplos de cómo enseña a través de la magia.

-Aprender a contar decenas y centenas a través de un juego de magia. De hecho, después les planteo el reto de hacer el truco a amigos y familia, como una especie de deberes o tareas, y al mismo tiempo aprenden, repasan y se lo pasan bien. ¿Otro? En competencia digital les enseño cómo funciona el código binario.

-¿Ha sido difícil unir magia y docencia?

-La magia es una pasión que yo tengo desde pequeño. Conseguí unir mis dos pasiones, magia y docencia, de manera natural. Muchos me dicen que solo lo puedo aplicar yo, pero no es así. Desde 2001 doy cursos de formación al profesorado, conferencias a familias... Lo que yo denomino la magia educativa son juegos de magia muy fáciles de hacer, juegos para repasar las asignaturas, por ejemplo.

-Asegura que lo que se enseña con magia no se olvida nunca...

-Todo lo que aprendemos tiene que salir de nuestra motivación. Si tú creas las condiciones óptimas para que se produzca el aprendizaje, pues ese aprendizaje se dará. Hablaba usted antes de niños que desean ir a la escuela. Eso es lo que tenemos que crear. Los niños tienen sed por aprender, los docentes no podemos apagarla; tenemos que darles agua suficiente para que vaya a más. Todos los docentes tienen que aprender instrumentos para hacer atractivas sus clases.

-¿El efecto sorpresa para fijar contenidos?

-La neuroeducación dice que el cerebro funciona de una manera que cuando algo diferente asoma en el entorno (en clase, en este caso) se activa de forma diferente a en una explicación habitual. La idea es convertir las explicaciones y las clases en algo diferente y que los niños se emocionen... ¡Ojo! Eso no significa que sea un espectáculo continuo. Hay momentos en los que hacemos magia, otras veces toca trabajo individual, otras trabajo en grupo...

-En la pizarra simulan una especie de escenario, con sus cortinas y todo...

-Sí. Creamos como un escenario, con una cortina. Así conseguimos trabajar las habilidades comunicativas, cuando tienen que exponer ante los demás, de una manera divertida. Hay que hacerlo desde las escuelas, de modo natural, sin que suponga un drama. A mí nunca me enseñaron a hablar en público.

-¿Requiere mucha imaginación a diario?

-Es pura imaginación, pura pasión y pura vocación... Yo sigo estando en el aula, amo mi profesión y voy encantado a la escuela todos los días. No he dejado de hacerlo pese a la nominación. Mi aula en sí es un espacio muy imaginativo, que favorece la creatividad. El espacio físico es muy importante, para que los niños y niñas se encuentren a gusto y para que ellos mismos desarrollen su creatividad.

-¿Alguna vez le han puesto pegas por su manera de enseñar?

-Esa pregunta me la hacen siempre los periodistas. No, nunca me ha pasado nada. Nadie, jamás, me lo ha echado por tierra. Mis alumnos están más contentos, más activados, más felices. Cuando llegan por la mañana me dan un abrazo. Y los docentes están encantados. Cuando era interino y dejaba un cole me recordaban tiempo después.

-Además de magia, ¿utiliza otras herramientas?

-Se me conoce más por la magia pero siempre hago cosas diferentes en mis clases. Hace cuatro años montamos una película. Al año siguiente preparamos un MasterChef. Los niños saben que lo que aprenden lo pueden aplicar al mundo real. Y siempre abro la escuela a padres y abuelos.

-Visitó Galicia recientemente. ¿Consigue enseñar sus trucos a docentes?

-Intento que salgan de la formación con varios trucos educativos listos para aplicar en clase.