Está entre los grandes del cine español. Suyas son algunas obras maestras: El bosque animado, Amanece, que no es poco o La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda (Albacete, 1947) pasó ayer por el Festival de Cine de Gijón, donde se proyectó su última película, Tiempo después. Y el certamen ha recuperado también Pares y nones, que el director filmó en 1982. Una propuesta que permite enlazar una tan brillante como singular trayectoria artística.

-Pasan en este festival su primera película, Pares y nones , y la última, Tiempo después ...

-Espero que no sea la última.

-La última por ahora. ¿El humor es el hilo que une su cine?

-No, porque hay una película, Mala racha, que es un tragedión de narices. No tiene prácticamente humor, como mucho una pizquita pizquita. Hombre, humor tiene que haber siempre en una película a poco que sea humana; acaba apareciendo, incluso aunque uno no lo quiera. Además, se da el caso de que yo creo que soy gracioso.

-Hay quien presenta Tiempo después como una secuela de Amanece ... ¿Es así?

-Eso a mí me cabrea directamente. No es una secuela. Es una película hecha por el mismo director y el mismo guionista, por lo que el talante con el que nace es coincidente. Solo es secuela en sentido cronológico: ha venido después. No es una continuación.

-¿Una distopía divertida?

-Y con mala leche. Para mí es, fundamentalmente, una película monumental, con elementos muy descriptivos de situaciones concretas. Y eso, lo digo en voz baja y que no se oiga, se ha convertido en hechos artísticos. Creo que es la mejor película, con mucho. Es en la que más cosas pasan y en la que mejor las he hilado para que expresen el mundo en el que estamos viviendo.

-¿Más redonda incluso que Amanece que no es poco , donde no hay diálogo malo?

-Eso me pasa a mí con Tiempo después. Es la película, entre todas las que he hecho en mi vida, de la que más satisfecho me siento. Y con mucho.

-¿Por qué?

-Pues porque es la que más me gusta, pero no voy a hacerme la pelota a mí mismo. Estoy encantado de haber contado con los equipos técnicos: los mejores que he podido concebir. Me encanta la música, la fotografía, los escenarios que hemos elegido, etcétera. ¡Qué le voy a decir! Estoy encantado.

-Vuelve a ser una película coral. Tiene fama de dirigir elencos amplios muy bien.

-Bueno, pues ahora tengo ganas de hacer una película con dos o tres personajes. Veo que se está volviendo a un nuevo neorrealismo: se captan costumbres de una época. Y me estoy sintiendo a gusto con eso.

-¿Un cine más desnudo y próximo a las cosas?

-Sí, sí.

-¿Su próxima película irá por esa vía?

-Vamos a ver... De momento estamos con Tiempo después (con su promoción). Lo que tengo es un guión que viene a traducir el año entero que me pasé en la cama con una pleuresía, cuando yo tenía seis o siete de edad. Ahí está: se supone que será un rodaje sencillo. Hay otro guión con la historia de dos actrices de teatro que cuentan su vida amorosa. Me di cuenta ayer, al entrar en una carpeta del ordenador que pone "guiones", que tenía un montón de historias.

-¿Por qué decidió situar Tiempo después en un futuro tan lejano?

-Me facilitaba contar todos los disparates que cuento.

-¿Y qué quería contar?

-Lo que van a ver. De estas cosas es mejor hablar después de haber visto la película. Ustedes siempre quieren saber las cosas tres cuartos de hora antes.

-Usted es de Albacete, tierra de humor muy peculiar. ¿A qué se debe?

-Ni idea. Es un milagro, porque en Albacete hay también muy mal humor.

-¿La base de una buena película es siempre un buen guion, bien escrito?

-Sin duda. Es lo fundamental.

-¿Deja algo al azar o prefiere evitarlo?

-Prefiero no dejar nada al azar. No me fío del azar; el azar es azaroso. Los directores que encienden la cámara a ver qué pasa y yo, está claro que no hacemos buenas migas.

-Lo cierto es que es el autor de algunas obras maestras del cine español. ¿Cuál de sus películas prefiere?

-Secuencias de todas. Y en todas hay otra secuencias que se podían haber mejorado. Tengo una sensación del conjunto. Me hace gracia que se proyecte aquí Pares y nones.

-¿Por qué?

-Porque soy un sentimental y tengo buenos recuerdos. Me acuerdo de Agustín González; está muy bien Sílvia Munt. La empaquetaron como "comedia madrileña" para hacerle el lacito.