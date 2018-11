"El Banco de España está en la base de la crisis bancaria"

Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949), periodista de larga ejecutoria y autor de libros clave sobre la historia española reciente, acusa en El libro negro. La crisis de Bankia y las cajas a la cúpula del Banco de España en el de no haber actuado para atajar la "burbuja inmobiliaria" y la expansión crediticia del sistema financiero nacional en las etapas de Aznar y Zapatero y de haber creado después un sistema de engaño colectivo al mercado con las fusiones de cajas y sus salidas a Bolsa. Ekaizer afirma que el Gobierno de Rajoy usó este caso para fabular que había evitado un rescate completo del país.

- ¿Qué responsabilidad tuvo el Banco de España?

-El Banco de España es la cuestión central de la crisis bancaria porque es el regulador y porque tiene cedida por el Ministerio de España la facultad de establecer las normas contables. Hay un famoso informe de la Asociación de Inspectores del Banco de España del 26 de mayo de 2006, que está firmado por su presidente, José Manuel Quintero, y en la que éste y otros dos inspectores le piden al ministro socialista Pedro Solbes que intervenga porque existe un riesgo muy serio de crisis financiera. Pero Solbes se lo guarda y no se lo dijo ni al Gobierno.

-¿Y Jaime Caruana, designado por el PP?

-Caruana no hizo nada en seis años para evitarlo. Lo desoyó. Y en ese momento de 2006 está a punto de ser nombrado Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del PSOE, como su sucesor.

-¿Y Fernández Ordóñez?

-Era secretario de Estado de Solbes. Se dijo que Solbes no avisó a Ordóñez. Es todo un camelo. El informe era muy grave y la situación, dramática. Fernández Ordóñez, muy crítico con el PP cuando estaba en la oposición y denunció la "burbuja", se olvidó de todo ello.

-¿Hubo falta de vigilancia?

-Dos inspectores del Banco de España que fueron nombrados como peritos independientes para el juez Fernando Andreu (Antonio Busquets y Víctor Sánchez), investigaron la realidad. El Banco de España, a través del FROB, se dedicó a minar su credibilidad porque ambos sostuvieron que la política del Banco de España está en la base de la crisis.

-¿Por qué?

-El Banco de España decidió no incomodar a los bancos porque se pensaba que iba a ser una crisis corta, una crisis clásica de la economía, y que se podía esperar a que aflojase la situación. La camarilla que se apropió del Banco de España creó un sistema de encubrimiento confiando en que fuesen dificultades pasajeras y se decide aguantar el tirón. Esta camarilla decide además crear las llamadas "fusiones frías" para sacarlas a Bolsa y engañar al mercado porque no estaban sanas. Y esto tiene su expresión más gigantesca en Bankia.

-¿Qué efecto tuvo el FMI en la crisis final de Bankia?

-La caída de Bankia la precipita el informe del FMI que coloca a Bankia en el centro de la crisis. Fue el gatillo que usó De Guindos para lograr un rescate a la medida, un rescate bancario, y decir así que había evitado el rescate completo, lo que es una leyenda.

-¿Por qué es un mito?

-Nunca existió la opción del rescate completo por la sencilla razón de que, como dijo Montoro, no había recursos en la UE para rescatar a una economía del tamaño de la española. Lo que le pidió mucha gente a Rajoy no es, como él dice, que pidiera el rescate completo, sino que se acogiera al plan de Draghi de compra de bonos con condicionalidad, la OMT. Pero no se usó nunca. Los alemanes dejaron claro que era un arma no para usar sino sólo para mostrársela a los mercados.

-¿La salida a Bolsa de Bankia fue un engaño masivo?

-Lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia. Y el inspector del Banco de España José Antonio Casaus alertó de que iba a terminar en una socialización de pérdidas

¿Quiénes fueron los responsables?

-Los gestores y el Banco de España. Pero el juez Andreu deja fuera de la responsabilidad al Banco de España y a la CNMV mientras que sienta en el banquillo a los gestores y a la auditora (Deloitte) y al socio auditor, Francisco Celma, que actuaron siempre en combinación con el Banco de España.

-Usted dice que hubo un "linchamiento a Rato".

-Fernández Ordóñez apoyó el nombramiento de Rato al frente de Bankia porque para sacar el banco a Bolsa había que vender humo, y para eso se necesitaba poner al frente a una persona conocida. Y luego, para dar credibilidad a la operación de rescate y levantar un cortafuegos, había que sacrificar a una persona. Se lo dijo Montoro a Rato: "Eres la víctima colateral".

-¿Eso exime a Rato?

-¡Cómo va a eximirlo! Rato pidió ser presidente de Caja Madrid, hizo la fusión de las seis cajas... Con el escudo del Banco de España, pensaba que nadie se metería con él. Rato participa por razones propias, de codicia. Quería reconstruir su patrimonio familiar, que se había deteriorado bajo la gestión de su hermano, y esto sólo se logra en el sector financiero.

-¿La crisis financiera fue un problema sólo de cajas de ahorros, como se pretende decir, y no también de bancos?

-La patraña de que sólo fueron las cajas se usa para argumentar que la culpa fue de los políticos. Es un cuento chino para hacer lo que querían los grandes bancos: cargarse a las cajas y sus obras sociales y culturales porque tenían la mitad del mercado. Hubo cajas con políticos en el consejo, como las vascas, que no tuvieron problemas mientras que el Banco Popular sucumbió. Lo que es cierto es que las cajas participaron en la expansión crediticia e hicieron lo que nunca deberían haber hecho: convertirse casi en bancos de inversión acudiendo a los mercados interbancarios.