"La repetición de curso no estimula al alumno, es un camino hacia el abandono"

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana Ferrer (Madrid, 1951), uno de los artífices de la Ley Orgánica de la Educación (LOE), prepara ahora una nueva reforma educativa, que incluye la derogación completa de la Lomce del PP. Tiana Ferrer responde a esta entrevista justo después de mantener una conversación de veinte minutos por teléfono con la ministra, Isabel Celaá.

- ¿Cuáles son los pilares de la reforma educativa que plantean?

-Uno de ellos es el tratamiento de la equidad, fundamentalmente en Educación Secundaria. Una medida muy importante es la eliminación de itinerarios que hasta ahora conducían a títulos separados y al final tenían unas reválidas. Otra parte importante de la reforma es la concepción distinta del currículo y del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Nosotros abogamos por un modelo mucho más compartido: el Estado marca las enseñanzas mínimas de todas las materias y, a partir de ahí, las comunidades las desarrollan y completan. Otras de las novedades que introducimos tienen que ver con una enseñanza más personalizada. Por ejemplo que, cuando los estudiantes tengan que repetir de curso, lo hagan con un plan concreto para saber qué es lo que tienen que hacer.

-Una de sus propuestas es la evaluación del profesorado en las escuelas.

-No, eso no lo dice esta ley. Lo que ocurre es que en este tiempo el Ministerio organizó unas jornadas sobre la profesión docente y ahí algunos especialistas plantearon este tema. Está encima de la mesa, pero la ley no lo recoge.

-La posibilidad de dar el título de Bachillerato con un suspenso ha causado cierta perplejidad en los profesores.

-Se han oído muchas cosas, pero yo creo que son interpretaciones inexactas. Quiero recordar que esto lleva haciéndose en la universidad desde hace décadas. Y no es que un alumno diga: "Yo dejo esta asignatura y ya está". No, se ponen condiciones. En la universidad un alumno tiene que haberse examinado de la materia, tiene que haber sacado como mínimo un tres de nota... Con la norma actual, lo que puede pasar es que un estudiante, habiendo aprobado a lo mejor 18 asignaturas, un profesor le suspende y se queda sin título. Eso no tiene sentido. ¿Y qué es lo que hacían los centros? Dentro del equipo directivo, debatir y a veces convencer a un colega para que aprobase a ese alumno. Con la ley queremos darle una mayor seguridad jurídica a esto.

-Insistía en el acto en que repetir curso "es un castigo".

-Sí, el problema de la repetición es que no estimula al estudiante; sabemos que es un camino hacia el abandono escolar. Además, España es un país de muchos repetidores. Los datos internacionales nos lo dicen: estamos en el grupito de seis o siete países más repetidores de Europa. Por tanto, habrá que buscar soluciones. La idea es que la repetición no sea un mecanismo ordinario de esforzar al alumno, si no que sea un mecanismo pedagógico, que se aplique con sentido educativo. Ahora los alumnos de Bachillerato con tres asignaturas suspensas tienen que repetir. Pero no repetir esas tres, si no todo el curso. Bueno, ¿no será mejor que se centren en esas tres y puedan coger otras del curso siguiente? Nuestro modelo, en definitiva, es más flexible y adaptado a la educación superior.

- Los empresarios reclaman un mayor impulso para la FP Dual.

-La FP da, desde hace años, mucha importancia a la formación en centros de trabajo. La FP Dual va un paso más allá. El número de estudiantes es todavía escaso, pues en un sistema como el nuestro, con una pequeña y mediana empresa tan mayoritaria, es difícil llevarlo a la práctica. Uno de los inconvenientes que tenemos es que en España hay regulaciones bastante diferentes entre unas comunidades y otras. Por eso, estamos preparando un real decreto de ordenación de la formación profesional, que entre otras cosas trate la FP Dual, para que el modelo sea más homogéneo en el conjunto de España.

-También piden los empresarios reválidas de inglés y más horas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en los institutos.

-En idiomas no cabe duda que tenemos que seguir mejorando, pero creo que en España se ha hecho un esfuerzo importante. Los niveles de inglés que tiene la gente joven son muy superiores a los que tenían generaciones anteriores. Con respecto al STEM, yo creo que tenemos carencias. Sobre todo, no conseguimos atraer hacia este ámbito suficiente número de jóvenes y, en especial, chicas. Tenemos que hacer un esfuerzo, porque nos preocupa. Hay mensajes equívocos que no ayudan. Por ejemplo, se hace mucho énfasis en la importancia de las humanidades y no en ciencias. Da la sensación de que una persona puede sentirse mal si no conoce qué paso en alguna fecha y, sin embargo, puede alardear de no entender las matemáticas.