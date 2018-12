"Un error fatal es ver en la lotería la forma de solucionar nuestra vida; solo es un juego"

Levi Pérez Carcedo fue nombrado hace poco más de una semana miembro del nuevo Consejo Asesor de Juego Responsable, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es diseñar una estrategia nacional que fomente el consumo responsable en los juegos de azar. "Es un reconocimiento a mi trabajo pero también una responsabilidad, porque es un sector que está creciendo en importancia y en transparencia", asegura.

-Lotería de Navidad: ¿Qué aconseja a los que compran décimos en estas fechas?

-Que jueguen siempre de forma moderada y responsable. Es decir, que no caigan en la trampa de que por jugar mucho más, se van a hacer más ricos. No hay que buscar en el juego la forma de solucionar nuestra vida o nuestros problemas. Ese sería un error fatal. El juego tiene que entenderse simplemente como una actividad de ocio.

-¿Cuál es el juego que más preocupa en estos momentos por su alto grado de adicción?

-Todos los que van por vía online. La irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho más accesible la participación en cualquier tipo de azar; solo hace falta tener un móvil. Y, por otro lado, hay una preocupación social creciente por la apertura de casas de apuestas en las ciudades.

-¿Son los jóvenes la población de mayor riesgo?

-Cualquier jugador tiene un riesgo, como sucede con cualquier consumidor de alcohol o de tabaco. Da igual tu edad o tu estatus social, lo que hay que tratar es de que el consumo sea moderado. No obstante, los jóvenes son un colectivo delicado, al que hay que prestarle especial atención, porque en la medida de que son adictos al móvil, también pueden serlo al juego.

-¿Cuándo se considera que una persona es adicta al juego?

-Es muy difícil poner la línea. Yo no hablaría de adicción, sino de problema. Y el problema empieza cuando ya no juegas por ocio, es decir por divertirte o pasar un buen rato, sino compulsivamente. Cuando eso sucede, tienes que empezar a preocuparte.

-¿Hay más consumo ahora que antes?

-No. De hecho, las tasas de juego problemático a nivel mundial son menores que hace veinte años. Y las de España son de las más bajas de toda Europa. Lo que ocurre es que ahora todo es más transparente y se le da más importancia de la que se le daba antes. Hasta hace bien poco el juego era algo oscuro, del que se conocía muy poco. Ahora se ha entrado en una vía de normalización, es mucho más transparente, se conocen sus productos... Y por eso parece que hay más problemática, pero, insisto, los ratios son asumibles y bajos.

-Y si no se ha producido un aumento en el consumo, ¿por qué aumenta la apertura de casas de apuestas?

-Porque lo que se ha producido es una redistribución del juego. Hoy gastamos más o menos lo mismo que en los años de precrisis. Sin embargo, antes se jugaba más a la lotería y ahora más a las apuestas deportivas o al juego on-line. Aún así, hay menos casas de apuestas que administraciones de lotería.

-¿La adicción al juego puede empezar por la compra de lotería de Navidad?

-El juego problemático se asocia siempre al consumo de varias modalidades. Es muy raro encontrar a una persona con problemas de juego solamente con un producto. Si lo tienes con el bingo, lo tienes también con las apuestas, con el casino, con las tragaperras... De todas formas, la lotería es el que menos tasas de problemática tiene porque no hay una inmediatez en el sorteo. Es decir, tú compras por ejemplo un décimo en junio y hasta diciembre no sabes si te ha tocado o no. No es como la ruleta, las tragaperras o las apuestas, donde tú rápidamente apuestas, pierdes, vuelves a apostar...

-¿Están interesadas las casas de apuestas en crear una estrategia nacional sobre el juego?

-Yo creo que sí y si no están deberían estarlo. Son los primeros en estar interesados en mostrar que su producto ofrece un consumo responsable. Además, todas las leyes de juego, como la nacional y las autonómicas, instan a los operadores a poner en marcha mecanismos de juego responsable.

-Desde el punto de vista económico, ¿cuánto dinero mueve esta industria?

-Aquí hay dos tipos de dinero: el que circula en el sector y el que realmente es gasto. Si hablamos de cuánto dinero mueve en España, más de 49.000 millones de euros en España. Y si hablamos de cuánto dinero realmente queda en la industria, 9.500 millones de euros; es decir el 22%. Las cifras suelen sorprender, porque la gente no toma consciencia de la magnitud de esta industria. Solo en España genera 85.000 empleos directos y cerca de 170.000 indirectos.

-¿Y a la cabeza qué juego está?

-Hasta hace muy poco eran las máquinas tragaperras y la lotería. Ahora han crecido mucho las apuestas deportivas, aunque su margen de beneficio es menor. Por ejemplo, Loterías y Apuestas del Estado tiene unos ingresos de más de 9.000 millones de euros al año, que al devolver parte en premios, se queda al final con más de 3.500 millones. De ello hay un retorno muy grande a la sociedad: sostiene los sorteos de Cruz Roja y de la Asociación Española Contra el Cáncer, la liga Asobal de balonmano, la vuelta ciclista...