"El problema de los chicos que quieren ser 'youtubers' es que solo buscan dinero"

Dj MaRiiO (Madrid, 1990) es uno de los youtubers de referencia en España, con más de cinco millones de seguidores. Concedió esta entrevista con la condición de no hablar de sus ingresos.

- Su canal principal en YouTube tiene 4,7 millones de suscriptores y también cuenta con otro para vídeos HD que roza el millón, ¿siente que tiene una responsabilidad grande?

-Siento la responsabilidad de ser un buen influencer. Ahora, más que youtubers, somos influencers. Hay cosas que pueden parecer tonterías, como buscar que la gente juegue bien al FIFA, y no lo son. Existen muchísimos jóvenes en el mundo que viven frustrados por no ganar. Cuido mi forma de hablar y de comportarme, tengo precaución porque me está viendo mucha gente.

-¿Cómo le dio por iniciarse en este mundo de los vídeos?

-YouTube empezó en 2005 y yo subí mi primer vídeo en 2006 (tenía 18 años) con cualquier cosa. Desde hace cuatro años se ha convertido en mi trabajo. Era un chaval que quiso probar suerte en YouTube y pasé de un pasatiempo a lo que se ha convertido ahora. No es el mismo caso de los chicos que están empezando, que solo buscan dinero y la fama de sus referentes. Cuando yo empecé no tenía ni idea de qué me iba a encontrar.

-¿Qué vida llevaba antes de cruzarse con YouTube?

-Me dedicaba a estudiar, no sabía a dónde iba a llegar esto. Acabé el Bachillerato y empecé un ciclo formativo de grado superior. Ahí fue cuando me di cuenta de que le dedicaba más tiempo a YouTube que a los estudios y que empezaba a obtener rendimiento económico. Entonces sí que lo di todo por ello y me salió bien. Mi recomendación es que lo primero sean los estudios.

-¿Cuál sería su consejo para unos padres a los que su hijo les diga que quiere ser youtuber ?

-Ahora se empieza a ver como algo más normal. Al principio la gente pensaba que te ganabas fácil la vida jugando a la consola. Esto no es nada fácil, nadie te regala nada. Mi consejo para un chaval sería el mismo que para el que quiera ser futbolista. Que trabaje mucho y, sobre todo, estudie, eso es lo primero. Sin estudios no vas a llegar a nada.

-Empieza a ser manida la frase de que los niños de ahora ya no ven la televisión...

-Es que es real, los niños prefieren ver YouTube que la televisión. Saltan de un youtuber a otro, lo tienen todo el día, van de un canal a otro, ven un directo? A mí me pasa. También prefiero ver YouTube antes que la televisión. Aquello de que los programas se tenían que ver a una hora sí o sí hace tiempo que acabó.

-¿Cómo ve el sector del gaming y los eSports ?

-Cada año va a más. La industria se ha dado cuenta de todo lo que mueve, de que cada vez que hay un evento la afluencia es masiva, que los encuentros online se siguen mucho? Los jóvenes son los que están apostando fuerte por ello y los mayores cada vez se abren más. Es un ecosistema perfecto ahora mismo.

- ¿El Rubius juega otra liga?

-Es un buen referente. Lo hace muy bien, fue el primero que dio el pelotazo. Fue algo tan grande que tiene treinta millones de seguidores. Se hizo con España y Latinoamérica, lo conoce todo el mundo, hasta mi madre, que no está metida en esto. Los que tenemos cinco millones de suscriptores pensamos en sus treinta y nos damos cuenta de que él es el número uno. Nos representa muy bien. Lo conozco y puedo asegurar que es un chaval normal. Casi todos los youtubers somos gente normal a la que esto se nos ha ido de las manos. Es complicado asimilar el éxito cuando llega de repente e, incluso, no puedes salir de casa.

-¿Cuáles son las tendencias que se siguen ahora en la Red?

-Lo que más crece son los vídeos llamativos con títulos rimbombantes. Se busca que los usuarios entren, las visitas y lo viral. Eso hace que los vídeos no estén tan trabajados como antes. Lo que está mejorando mucho son los directos. Y, cuando monetizas los vídeos, mejoras tu canal, gastas en ordenadores, micrófonos, cámaras.

-¿Será siempre youtuber o cuenta con otros proyectos?

-YouTube no será para siempre. Me gustaría ser comentarista de fútbol y videojuegos. Son los dos sectores que más me motivan. Ahora vivo el momento y no puedo parar a pensar en el futuro.