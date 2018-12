"España es una democracia más sólida de lo que muchos creen"

El hijo de los condes de San Luis, cofundador de Comisiones Obreras, dirigente del PCE durante la dictadura franquista (estuvo preso) y en la Transición democrática, y luego miembro del PSOE, sigue activo: promueve una España federal como solución al conflicto catalán, que enmarca en el resurgir de los nacionalismos en Europa. Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) que acaba de publicar el libro La manipulación del lenguaje. Breve diccionario de los engaños, impulsa la entidad Federalistas de Izquierda, ya establecida en Cataluña, País Vasco, Aragón, Cantabria, Andalucía y Madrid.

- ¿Todavía es posible un encaje federal de Cataluña en España?

-Frente al inmovilismo y el rupturismo, el camino lógico y transitable es culminar el proceso autonómico en un proyecto federal. Es la salida natural de la Constitución.

- ¿Cuándo se torció el asunto en Cataluña? ¿Con la reforma anulada del Estatut o con la modificación que homogeneizaba a todas las autonomías?

-No veo una fecha concreta, pero la época fue cuando el último Estatut y la sentencia del Constitucional. Pero no creo que fuera la causa única. Hay razones más profundas relacionadas con fenómenos europeos. Cataluña no es una isla, es un resurgimiento del nacionalismo como consecuencia de la crisis económica, de una globalización muy liberal que ha dejado fuera a mucha gente; es un resurgir en Europa como el de los años 30, y es un ataque retrógrado a la Ilustración y a la revolución digital. Es eso y también la pugna entre los partidos nacionalistas catalanes por la hegemonía.

- ¿La solución en Cataluña pasa por un referéndum legal?

-No. Esa teoría esconde una trampa. Se utiliza un elemento irreal y engañoso, que es pensar que el artículo 20 de la Constitución, el que utilizó Felipe González para la OTAN, permite el referéndum, pero no. No hay salida por ahí. Habría que hacer otra Constitución. Más que plantear una solución para cómo irse se debería buscar una salida para estar todos juntos en Europa.

- ¿Y que sea digna para los dos millones que hoy reclaman la independencia?

-Así es. Dejemos los máximos y vayamos a los puntos intermedios, porque también hay más de dos millones que no quieren la independencia. Puede ser mejorar el autogobierno, una España federal, la participación en cuestiones europeas, una mejor financiación...

- ¿Torra es el político para liderar una solución en Cataluña?

-Me parece un ser nefasto, con unas ideas primarias y algunas declaraciones inaceptables, rozando la xenofobia. Un presidente que lo primero que dice es que ser vicario de otro no sirve para nada. Me parece más un agitador que un político.

- ¿Qué lectura realiza de la aparición de la extrema derecha, si cree que Vox lo es?

-Sí que lo es. Lo que no creo es que sea fascista. Eso me parece una banalización del fascismo. Es una extrema derecha parecida a las europeas. Lo curioso es que en España no hubiera.

- ¿Y por qué emerge ahora?

-Estaba dentro del PP y cuando se gobierna hay mucho margen para que no surjan estas cosas. Cuando pierde el poder y ellos piensan que el PP no ha actuado con la suficiente energía en Cataluña y en otros casos han visto la oportunidad de lo que en Europa vende.

- Y han acertado.

-Sí, pero no entremos en pánico. Ha sido en Andalucía y con un 8%. Quizá lleguen al 10% en España, pero en Francia son el primer partido y en Italia gobiernan.

- ¿La España que ayudó a construir está en derrumbe?

-No. Necesita arreglos, pero ha superado tarascadas durísimas, como intentos de golpe de Estado, terrorismo, secesionismo y una crisis fortísima. Mire cómo están Gran Bretaña o Francia. No estamos tan mal. Es una democracia bastante más sólida de lo que muchos creen. El error del secesionismo catalán es confundir la fuerza de un gobierno con la de un Estado: el gobierno de Rajoy podía ser débil, pero el Estado, no.

- ¿Pero se ha perdido capacidad de pactar?

-Sí, y ahora hay una sobreactuación, como los malos actores en el teatro, porque hay elecciones. Cuando pasen las autonómicas y las generales, creo que entraremos en una fase muy diferente.

- Estamos sin mayorías estables y no es previsible que eso cambie.

-En Europa hay países con gobiernos de hasta cinco partidos. El bipartidismo se ha terminado para bastante tiempo. Falta pactar.

- Usted que estuvo preso. ¿Hay que sacar a Franco del Valle?

-Se tenía que haber hecho antes. Me parece una antipedagogía tener a un dictador genocida y sanguinario con un monumento en un país democrático.