"A la Audiencia Nacional se debe ir por corrupción, pero nunca por hacer humor"

El director de El desconocido y La sombra de la ley, rodadas en A Coruña por Vaca Films, y autor del corto Álex y Julia de Estrella Damm, avanza que está centrado en una serie policiaca y escribiendo su tercera película.

-¿Nos hemos visto obligados a poner límites al humor?

-Estamos dando mucha importancia a cosas que no la tienen y damos poca importancia a cosas que tienen mucha. Hay determinadas personas que intentan focalizar en un chiste para tapar otras cosas que sí la tienen y no interesan. A la Audiencia Nacional no se debe ir por contar un chiste o por hacer humor, se debe ir por corrupción, por narcotráfico pero nunca por hacer humor. Estamos en una trinchera intentado dar argumentos sobre algo que a lo mejor no tiene mucho sentido o si lo tiene, se desvirtúa porque hay tantas voces que no sabes cuál es el mensaje. Pasa con el humor, el feminismo, la inmigración... Al final tenemos el país divido en dos y es un poco patético.

-¿Y cómo combatirlo?

-Debemos combatirlo con la educación. Es la única solución. Profesores y padres tenemos la obligación de enseñar a los niños cuándo una persona está contando un chiste, está hablando con ironía, con sarcasmo o cuándo una persona lo está diciendo en serio porque se está desvirtuando. Un cómico tiene todo el derecho del mundo de hacer chistes.

-¿En esta campaña navideña, los anuncios están apostando por lo realmente importante?

-Sí. Además acaba de salir el de Campofrío de Dani Sánchez Arévalo que habla de los límites del humor. Los comentarios de la gente destacan cómo está este país si una de las campañas más importantes de Navidad tiene que hablar de los límites del humor. El leitmotiv de los anuncios va vinculado a cómo estamos como país. En el spot de Damm, por ejemplo, optamos por la música, por el verano, por esos sueños incumplidos.

-¿Fue un privilegio poder rodar el décimo anuncio de Mediterráneamente , Álex y Julia ?

-Fue un honor y un privilegio. Trabajar con Oriol Villar fue un lujo porque es una de las personas más creativas que he conocido en mi vida. Pero también fue un reto hacer el anuncio que dispara el verano porque debía mantener la línea de los cortos que habían hecho Amenábar, Alberto Rodríguez, Sánchez Arévalo o más gente con un talento increíble que han hecho que el corto de Estrella Damm fuera el emblema del verano. La idea de Oriol era unir todos estos cortometrajes en uno que hiciese homenaje a toda esta campaña y lo hizo a través de la música que era el hilo conductor de toda la historia. Todos tenemos en la cabeza este to night tonight que marcó el camino a seguir. Fue un broche muy bonito acabar el corto con esta canción. Hemos tenido mucha repercusión y hemos pasado los diez millones de visitas en YouTube. Es algo muy bonito. Es un corto que siempre ensalza los valores por encima de todo.

-¿Ha cambiado la manera de consumir publicidad? Hay anuncios que ya no molestan, al contrario, apetece verlos.

-¡Claro! Al final tienes que diferenciarte. En la diferencia está el éxito. Esto indica que te van a ver, que te van a buscar. Cuando teníamos la televisión como único contenedor había una sobredosis de anuncios que solo querías que acabaran. Las nuevas tecnologías nos han dado una herramienta que permite poder tener este espacio para las historias largas que te permite hablar de la marca contando una historia chula.

-Tanto en El desconocido como en La sombra de la ley cuenta con Luis Tosar...

-Tosar es el más grande, es un actor increíble. Tiene verdad y es lo más grande que puede tener un actor, que te creas todo lo que hace. Es algo innato. Es un actor con mucho talento.

-¿Cómo ha afectado la irrupción de plataformas en la manera de consumir cine?

-Las plataformas han abierto una puerta más. Indirectamente hace daño al cine porque la gente tiene muchas pantallas en casa. Por un lado, hacen daño a la sala convencional pero, por otro, abren un mercado. Están abriendo muchas posibilidades de contar historias. Esta realidad no se puede obviar. Cierto es que hoy en día hay una sobredosis de películas. Habrá muchas que se estrenen exclusivamente en estas plataformas, de hecho, esto ya está ocurriendo. Así tenemos más formas de ver cine.