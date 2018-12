"Detecto que a las mujeres les preocupa el tema de la fertilidad"

Su primer libro lo escribió hace veinte años y profundizaba sobre la medicina energética y holística para las mujeres. Ahora Editorial Dilema acaba de editar su décimo libro que, de alguna forma, completa y actualiza el primero. Natural de la Toscana (Italia) pero residente en Formentera desde 1980, esta investigadora y estudiosa de la medicina natural dirige un taller botica conocido como Ca Lorien. Clara Castellotti lleva años trabajando e investigando en el mundo de la medicina holística.

-Diez libros ya escritos y con una buena respuesta de ventas...

-Sí. El primero fue en 1998. Fue un libro de medicina natural para mujeres y ahora vuelvo al tema pero, evidentemente, mucho más ampliado y cambiado.

-Le sale a un libro cada dos años.

-Sí, pero no me propongo en origen hacer un libro, sino que voy recopilando información, es información. Luego pienso que es una lástima no compartirla y eso acaba en libro.

-¿Pero todo es fruto de su actividad dirigiendo los talleres en Ca Lorien?

-Doy clases todo el año, hasta Navidad siempre está el curso de ecodieta, que es alimentación sostenible, en armonía con el ambiente. En invierno suelo alternar un año shiatzu (digitopuntura) y otro astrología. Luego en primavera está el curso anual de plantas medicinales. Y entre todas estas cosas también tengo cursos intensivos con grupos que vienen de Mallorca, de la Península y de Italia.

-¿Qué hay de común en todos esos libros?

-Mi forma de trabajar. Siempre he pensado que hay personas que saben mucho más que yo del mundo de la macrobiótica, de la alimentación, de la astrología, de las plantas medicinales. Quiero decir con esto que no me siento profesional de ninguna de estas disciplinas, pero en cambio pienso que mi trabajo es haber podido sintetizarlas todas. En cada libro hay una reunión de todos estos aspectos, no los separo nunca, hay siempre una continuidad.

- Este nuevo libro trata de nuevo sobre la medicina femenina. ¿Hay diferencia con la masculina?

-Sí, claro. La medicina china lo tiene muy claro con el concepto del yin y el yang: la mujer pertenece al yin como también el agua, la luna, los sentimientos, la parte artística y creativa de nuestro cerebro. Este libro intenta que nos demos cuenta de nuestra relación con este principio femenino. El libro inicialmente iba a titularse Lunática, lo que no me aceptaron, también lo entiendo, porque puede resultar peyorativo. Pero yo creo que no, las mujeres tenemos que aceptar esta parte lunática y que forma parte de nuestra naturaleza. Esto se ha relacionado con la parte un poco loca, pero es todo lo contrario, es nuestra riqueza.

- Por sus cursos tiene mucha relación con mujeres. ¿Detecta en ellas alguna preocupación especial?

-Sí. Ahora sale mucho el tema de la fertilidad, hay muchos problemas en las mujeres para quedarse embarazadas. Cosa que desde el punto de vista de la medicina oriental es bastante explicable. Primero, el ritmo de vida que tenemos es masculino. Las mujeres tienen que pasar por situaciones de competitividad y asumir papeles que en realidad no pertenecen a la naturaleza femenina. Y luego la alimentación, con el abuso de proteínas animales, que tampoco corresponde.

-No sé si una feminista aceptaría este discurso.

-Seguramente tendría algo que decir, pero esto no tendría que entenderse así. Lo importante es reconocer que existen energías diferentes, una cosa no quita la otra. Lo importante es reconocer, reconocer nuestra base energética e intentar acomodarla para armonizarla. Por ejemplo, que las mujeres salgan en grupo con amigas es cada vez más frecuente y eso es bueno para el sistema hormonal de la mujer. Pienso que una feminista aceptaría este discurso, yo misma lo soy un poco. Ahora, entiendo que una chica joven y radical podría no aceptarlo.

-¿Le han reprochado alguna vez esto?

-Recuerdo que una vez puse en redes sociales un comentario, una frase que viene de los indios norteamericanos que decía que la principal misión de una mujer es elevar al hombre para que toque el cielo; es decir, ponerle en contacto con su parte espiritual. Y que la misión del hombre es hacer que la mujer pueda pasear sobre la tierra sin armas. Enseguida me contestó una chica diciendo que las mujeres no necesitábamos que los hombre nos defiendan. Eso está muy bien, pero no quita que esas dos energías estén allí.

-¿Qué papel tiene la prevención en la medicina energética?

-Hace poco me vino a la cabeza una frase de Platón, de hace 2.500 años, que decía que había dos tipos de medicina: una para los hombres libres y otra para los esclavos. La de estos es la que quita inmediatamente el síntoma para que vuelvan al trabajo rápido. En cambio, la medicina para los hombres libres es la que lleva a entender por qué has caído enfermo y allí está la prevención. Pienso que nos están quitando el poder de prevenir enfermedades.