"Sin Bach o Beethoven, no existiría Rosalía"

El pianista británico, afincado en Madrid desde 2017, actuará este sábado, 2 de marzo, en el teatro Colón de A Coruña. Es uno de los activistas más conocidos en la denuncia sobre los abusos sexuales infantiles, que él mismo padeció y narró en Instrumental. Es un enamorado de España, estudia español y confiesa que su palabra favorita es "postureo".

- La pasión amorosa solo dura dos años. Usted lleva año y medio viviendo en España. ¿Se le está pasando el flechazo?

-No, lo contrario. ¿Sabes a qué me recuerda mi amor por España? A cuando fui padre y por supuesto me enamoré por completo de mi hijo y pensé: es imposible quererlo más, pero mi amor por él se fue haciendo cada vez mayor. Mi amor por este país es ese tipo de amor que crece y se expande. Es la primera vez que tengo un hogar.

- Hablemos de algo que no le guste de este país.

-He hablado sobre ello con anterioridad. Por ejemplo, hay mucha política de extrema derecha en España, violencia machista, La Manada... Todo este tipo de cosas me ponen enfermo, pero no son cosas exclusivas de aquí. Pasan en Inglaterra, Alemania, Italia, en todas partes. Es cierto que ningún país es perfecto y que hay cosas que son difíciles, pero como tú dices es importante hablar sobre estos aspectos negativos también.

- Ha luchado para conseguir en España un cambio legislativo en los plazos de prescripción de los delitos de abusos a menores. Aquí es complicado llegar a acuerdos entre los partidos, incluso en cuestiones morales.

-Lo sé, pero esto es una ley sobre niños. No es sobre impuestos. Esto no es sobre política. Esto es terreno humano. Cada día hay más historias sobre violencia sexual contra los niños. El 60% de todos los informes sobre violencia sexual de la policía son contra niños. Hay que hacer algo urgentemente. Los políticos también son padres. Si esta ley no es apoyada en el Congreso creo que la gente debería estar muy preocupada por el tipo de políticos que circulan por el país.

- Además de la ley, ¿en qué otros aspectos hay que trabajar para erradicar este tipo de violencia?

-Tenemos que educar a los niños mejor y necesitamos escuelas, profesores y médicos para detectar estos casos. También la prensa tiene una gran responsabilidad y el sistema legal. Lo realmente increíble es que todas estas cosas están incluidas en la ley de una manera u otra. Si se aprueba, se dará un mejor apoyo a los niños y un mejor entrenamiento a los magistrados, pero sobre todo ayudará a los niños a la hora de testificar ante un tribunal.

- Se ha declarado fan de Rosalía. ¿Le gustaría colaborar con ella?

-Sí, ¿a quién no le gusta Rosalía? Sería increíble colaborar con ella. Tengo muchas ideas de colaboraciones con muchos músicos que me gustan. Me gustaría trabajar con Charly García o con Sabina. La música es algo universal. Es una chorrada separar la música clásica como si fuera algo muy elevado, pijo o más culto. La música es música. Cuando toque en Mallorca a Chopin, Beethoven y Bach, lo más importante es que será una oportunidad para estar durante 80 o 90 minutos sentado, con los ojos cerrados y disfrutando, olvidándose de Sálvame y otros realities. Si no tuviéramos a Bach o a Beethoven, no tendríamos a Rosalía o a Sabina. Es importante impulsar su conocimiento.

- En uno de los capítulos de Instrumental da consejos sobre cómo generar nuevo público para la clásica. ¿Cuál es la manera más barata y sencilla de hacerlo?

-Para mí, lo más obvio es empezar en el colegio. Y no está pasando. A menos que tus padres tengan dinero, no empezarás a aprender a tocar un instrumento. El problema de esto es que hay una generación entera de niños que cuando acaban la escuela no saben quién es Bach o cómo suena un violín. Nunca han escuchado una orquesta.

- Escuchan trap.

-Eso está bien, pero es importante que les enseñemos a conectar Bach y Beethoven con la música de hoy. Esto tiene que pasar en los colegios. Y no está pasando. Es algo que me gustaría trabajar en el futuro con los políticos para poder cambiarlo. Esto es sumamente importante porque no nos olvidemos: ¿cuántos niños hay con talento natural que podrían ser el siguiente Mozart o Beethoven u otro músico relevante? Han de tener la oportunidad de descubrirlo en el colegio.

- ¿Cuándo le gusta tocar a Chopin?

-Todo el tiempo. Es mi autor favorito a la hora de interpretar. Es divertido. Mucha gente me pregunta sobre la memorización de la música. Si es fácil o difícil. Es un reto desafiante memorizar a los otros compositores: Bach, Brahms, Beethoven. En cambio, para mí Chopin es la cosa más natural del mundo. Y memorizarlo es más fácil. Desde niño sé exactamente cómo lo quiero hacer sonar.

- Usted es lo opuesto a Michel Houellebecq y al cinismo posmoderno. Su buenismo no es del todo comprendido en España.

-Gracias. Algo que he empezado a aprender sobre España y que no había experimentado antes es que existe cierto orgullo sobre el hecho de que no te guste tu país. Si eres español, está bien visto que critiques España y digas que es un lugar horrible. Yo he pasado mi vida en Inglaterra, un país que es oscuro, depresivo, caro, peligroso, racista, un lugar horrible. Y cuando de algún modo encontré un hogar en España, vi que este país es justo lo contrario. Todo es mejor aquí. España me inspira y la quiero.