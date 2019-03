"El calzado más caro no quiere decir que sea el mejor para practicar deporte"

En sus manos están los pies de la plantilla de futbolistas del Real Madrid. Un trabajo exigente teniendo en cuenta que el fútbol es el deporte en el que más se castiga esta parte del cuerpo.

-¿Cómo trabaja un podólogo con un equipo de futbolistas de élite como es el Real Madrid?

-Se hace lo mismo que con cualquier otro deportista amateur, la diferencia va en la intensidad. Los problemas son parecidos, pero como los futbolistas repiten más veces el gesto y con más intensidad hay que afinar más. Necesitamos mucha precisión diagnóstica que permita sumar ese punto que puedas aportar al equipo médico del club.

-¿Sufren mucho los pies del futbolista?

-Sí. El pie juega dentro de la bota, que es muy hostil. Entre la horma estrecha, el dar golpes a un objeto duro, que es el balón, y tener unos elementos como son los tacos que están en la planta y generan unos picos de presiones, todo junto hace que el pie del futbolista sufra. De hecho, cuando un futbolista acaba su vida profesional tiene los pies bastante castigados. Nuestro trabajo es minimizar ese impacto, adaptar la bota con hormas personalizadas, hacer plantillas personalizadas para que la presión de los tacos sea menor y ver cómo esa forma de pisar puede tener relación con otros problemas del futbolista en rodilla, cadera o a nivel muscular.

-¿Cuáles son las lesiones más habituales?

-La fascitis plantar, las metatarsalgias, los juanetes cuando se avanza en la edad, y todas las cosas que se originen en el pie pero que no están en el pie, como una sobrecarga de la cadena posterior, de los gemelos, lumbares, problemas de rodilla...

-A nivel amateur, ¿el fútbol es el deporte en el que más se castiga a los pies?

-Teniendo en cuenta el entorno traumático en el que se desarrolla sí. Estás expuesto a pisotones, golpes... pero los corredores es un grupo cada vez mayor de deportistas en los que el pie también sufre. No juegan en un medio tan hostil, la zapatilla es más ancha no tienen tacos... pero correr tiene su riesgo porque si uno pisa mal lo repite mucho. Es un deporte muy cíclico. En una carrera corta haces 10.000 impactos y en cada uno de ellos metes dos veces tu peso y según la velocidad hasta cuatro veces... cuando corres 10 kilómetros es como si te hubieran puesto encima 270 toneladas de peso. El pie es una estructura mágicamente diseñada para absorber la energía.

-¿Los pies son los grandes olvidados por los deportistas?

-Sí, porque no es un sitio donde aparezcan las molestias, pero sí es el generador de la molestia. Es como el cimiento de la casa. Si apoyas mal, por ejemplo con el pie hacia adentro, la rodilla se te va hacia adentro y ya funcionas de una manera que no es correcta y posiblemente te dolerá antes la rodilla que el pie, pero la causa está en el pie. Ahora que estamos en una época de superespecialización debemos pensar que el origen de la dolencia por la que viene el paciente puede estar en otro sitio distinto. Ya no nos valen las láminas de anatomía en las que se veían las cosas por separado. Al final somos un conjunto y casi todo influye en casi todo.

- ¿Y qué hay de los niños y todo el deporte que hacen hoy en día?

-Vemos a muchos niños y muchos más que deberíamos ver. El hecho de que los podólogos no estén incluidos en el sistema público hace que no estemos en el circuito habitual. Vemos a muchos niños, pero solo cuando sus padres deciden llevarlos. Y es una población estratégica en la que realmente puedes solucionar un problema. En un adulto que pisa mal, una plantilla es como unas gafas. Se la pones y pisará mejor, si se la quitas, vuelve a pisar mal. A un niño que pisa mal empiezas a tratarlo con plantillas, ejercicios... y si con 6 pisaba mal, con 10 le has corregido al 80% el problema. Si lo vas dejando pasar, a los 12 años se pueden solucionar cosas, pero ya es tarde.

- ¿Prestamos a las zapatillas de deporte la importancia que tienen?

-El deportista se informa mucho y lo malo es que ahora hay sobreinformación, que es casi peor que no tenerla. Además, las marcas, con su enorme inversión en marketing, han puesto de moda muchos términos, como el de pronador y supinador. Mucha gente viene a consulta diagnosticada de casa y realmente no necesita lo que está llevando. A lo mejor vienen con una zapatilla carísima por un control de pronación y precisamente eso es lo que le está fastidiando su rodilla. De hecho, pronar y supinar es algo que todos hacemos en la marcha normal. Las zapatillas han avanzado mucho y ahora lo que tiene que avanzar es clarificar el mensaje al corredor. A la mayoría de ellos les basta con una zapatilla neutra, normal, que esté pensada para su peso, la superficie y la distancia que corre.

- ¿Entonces no es necesario gastar mucho dinero en el calzado?

-El calzado no es donde más dinero hay que ahorrar, porque un calzado bueno es una buena inversión. Yo siempre aconsejo a mis pacientes que tengan pocas zapatillas buenas que muchas malas. Ahora bien, no siempre va unido que un zapato caro sea bueno. Hay que comprar un calzado bueno, pero hay muchos zapatos caros muy influidos por el marketing que luego no son tan buenos. Un corredor tiene que encontrar la referencia en la que se siente bien y que se deje de modas.