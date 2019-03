"Las bacterias que usamos se comen el gasoil como si fuera mantequilla"

Jordi Oliveres es socio fundador, junto a Jordi Vila, de Biopulcher, una empresa pionera en la biorremediación, un sistema que permite eliminar vertidos de combustible tanto en mar como en tierra gracias a unas bacterias que son capaces de comerse los hidrocarburos. "Este método existe desde hace millones de años en la naturaleza y es el futuro si queremos eliminar la contaminación", señala. "Hemos cogido las bacterias de la naturaleza y las producimos industrialmente"

-¿Qué es la biorremediación?

-La biorremediación es hacer lo mismo que hace la naturaleza, que es biorremediar. La naturaleza utiliza bacterias para solucionar problemas. Las bacterias existen desde hace millones de años y hay unas que se han especializado en degradar hidrocarburos porque hay sitios en el mundo donde hay fluencias de hidrocarburos de forma natural. Hay petróleo y al lado hay vida. ¿Por qué? Por estas bacterias, nosotros lo que hemos hecho simplemente es cogerlas de la naturaleza, que son inocuas para el ser humano y para los animales y plantas, y las hemos producido industrialmente y las utilizamos en aquellos sitios donde la naturaleza no tiene esta respuesta.

-¿Cómo llegaron a estas bacterias?

-Lo conocimos a través de unos científicos rusos con los que tuvimos contacto a final de los años 90 y que aislaron estas bacterias, precisamente, de unas fluencias de hidrocarburos de Siberia. Y con la cepa que produjeron nosotros la hemos reproducido e industrializado y la reproducimos en unos laboratorios y la tenemos a kilos liofilizadas para poder utilizarla cuando es necesario.

-¿Qué ventajas tiene este método con respecto a otros?

-Digamos que es el único método que elimina el hidrocarburo 100% porque las bacterias utilizan los carbonos del hidrocarburo para reproducirse. Nosotros nos comemos un bistec, ellas el hidrocarburo y al hacerlo lo que sustituyes es hidrocarburo por más bacterias. En cambio, los otros métodos que tenemos en estos momentos son de intentar recoger el hidrocarburo o echar dispersantes, pero la misma palabra lo dice todo: dispersar. No va a destruir la contaminación. Con las bacterias sí lo haces y recuperas el medio ambiente.

-¿Qué tipo de vertidos son más complicados de combatir: crudos, fueles o diéseles?

-Las bacterias el gasoil se lo comen como si fuera mantequilla. Si echas las bacterias encima de una mancha de gasoil, sobre todo en el mar o en los Puertos, en 24 horas se la comen. Si tienes un fuel les cuesta más. Cuanto más pesado es el hidrocarburo más les cuesta, se lo acaban comiendo, pero empiezan por lo que es más sabroso para ellas que son los hidrocarburos más ligeros. Pero se lo acaban comiendo todo, incluso los asfalteros.

-¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se encontraron en esta última actuación en el Gran Tarajal canario?

-Tuvimos una gran colaboración por parte del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios. Tuvimos las dificultades habituales en cualquier operación de emergencia, de hecho, estuvimos durante ocho meses echando bacterias cada día en el puerto porque había pequeños vertidos. Pero las bacterias hicieron su trabajo y permitieron que no hubiera vertidos fuera del puerto. Trabajamos en un vertido que hubo hace unos años en tierra y también en Izaña, en Tenerife. Además recogimos muestras del fuel de la playa del Cabrón para, precisamente, poder demostrar científicamente que podíamos con este fuel. Hicimos pruebas de laboratorio y fueron exitosas.

-¿En qué otros lugares se ha usado?

-Hemos trabajado en otros puertos de Cataluña. También hemos trabajado en tierra porque las bacterias se pueden utilizar en tierra. Hemos actuado en Izaña y estamos actuando en toda España en lugares en los que ha habido vertidos como por ejemplo un vertido de 30.000 litros de gasoil que hubo en Segovia. Continuamente estamos haciendo trabajos de remediación.

-¿Qué pasa con la bacteria una vez que ha ingerido el combustible? ¿No afecta a la biodiversidad local?

-No, precisamente, nuestro método, el método Biopulcher está homologado por el Ministerio de Fomento y no sería así si no tuviera toda la garantía de no afectar a la flora, a la fauna y a las almejas y a los mejillones. Tuvimos que hacer estudios con las almejas y los mejillones y lo que pasó es que crecieron con nuestras bacterias. Las bacterias son materia orgánica, se reproducen y mueren a las 48 o 72 horas. Es como si echaras un bistec al agua o pan como hace mucha gente y peces se lo comen.

-¿Qué receptividad encuentra en la industria del petróleo?

-Digamos que la industria del petróleo tiene que entrar en esta tecnología porque aún no lo ha hecho suficientemente. Hay sitios donde se producen vertidos habitualmente, por ejemplo, en las plataformas petrolíferas y si en lugar de echar dispersantes, que no eliminan la contaminación, se echaran bacterias solucionaríamos estos problemas. Por eso estamos dando a conocer nuestra tecnología a las empresas del mundo del petróleo.