Arte en la galería más pequeña del mundo

Un metro diez por ochenta centímetros. Esa es la dimensión del recinto de la exposición organizada por el estudio coruñés Milicia Gráfica, ya que se trata de una cabina telefónica situada en el interior de la sede del colectivo. Bajo el nombre de La Cabina. Espacio 0, la calificada como la "galería más pequeña del mundo", exhibirá a partir de este fin de semana cuarenta reproducciones a tamaño reducido de otras tantas obras de arte, aunque solo lo hará los sábados y domingos. La muestra recibe la denominación de 'Alarma tu estado' y fue concebida durante el confinamiento

Arte, una copa de vino, un espacio para la soledad voluntaria y Satisfaction de los Rolling Stones sonando de fondo. Así es la experiencia única que inaugura el estudio coruñés Milicia Gráfica este fin de semana y que ofrecerá hasta el próximo 19 de julio. Se trata de La Cabina-Espacio 0, la galería de arte más pequeña del mundo, situada en una antigua cabina de teléfonos de un metro diez por ochenta centímetros adyacente al estudio, en el número 4 de la calle Fernando González.

En ella habrá alrededor de 40 reproducciones reducidas de las obras originales de la firma. "Es como un pequeño confesionario en el que disfrutar de la soledad escogida. Decimos que se trata de una experiencia literalmente única en dos sentidos: porque es un momento solo para una persona, y porque se podrá ver arte mientras uno escucha la banda sonora de su vida o su canción favorita, ya que la cabina cuenta con un altavoz", cuenta el responsable de Milicia Gráfica, el diseñador Javier de la Rosa.

La idea para desarrollar esta exposición surgió durante el confinamiento. De hecho, De la Rosa tituló la iniciativa con el nombre de Alarma tu estado, un juego de palabras que hacía referencia a la situación que atravesaba la sociedad a causa del Covid-19 y que lanzaba un mensaje claro: "Durante el estado de alarma se transmitían las noticias como si estuviésemos viviendo una situación de guerra. Se me pasó por la cabeza darle la vuelta a las palabras para decir, oye, vamos a hacer cosas y a pegarle un toque de atención a nuestro estado de ánimo".

El cúmulo de sensaciones que sobrevinieron al proceso de desescalada determinó la razón de ser de la pequeña exposición, ya que al igual que muchas otras personas, el diseñador tuvo ese deseo de "querer volver al encierro". "Creo que a todos se nos pasó esa idea por la cabeza. Al salir tuve la impresión de que no me gustaba la gente, así que pensé, ¿por qué no regresar por un momento? La diferencia es que, al ser algo voluntario, podemos disfrutar de la soledad que ofrece estar en este pequeño espacio durante cinco minutos, con música, arte y tomando una copa de vino", detalla De la Rosa, que añade que, para él, todo lo que transmite la pequeña cabina es "un homenaje a todos los que han sufrido por culpa de la pandemia".

La exposición estará disponible todos los sábados de 11.30 a 14.00, y de 17.30 a 20.30, y los domingos de 12.00 a 14.30 horas. Para disfrutar de ella de forma gratuita basta con reservar previamente por teléfono y, aunque solo una persona puede entrar a la vez en la cabina, las visitas admiten parejas.

De la Rosa destaca la importancia de avisar con antelación para poder asegurar las medidas de higiene y prevenir los contagios: "La entrada se hace de uno en uno, y entre medias se desinfecta la cabina. Además, con la cita previa podemos organizar mejor las visitas, ya que aunque la experiencia en la pequeña galería tan solo dura 30 minutos entre las dos personas, el proceso de visita es lento".

Y es que después de observar las pequeñas reproducciones de las obras con las lupas que cuelgan del techo y que permiten apreciar cada detalle, los visitantes podrán ver algunas de ellas en tamaño real dentro del propio estudio mientras charlan con los responsables de Milicia Gráfica. Esta iniciativa también supone la presentación de la tienda online del estudio, tienda.miliciagrafica.com, que se constituyó durante el inicio de la crisis sanitaria para dar a conocer al público todas las obras disponibles y a la venta creadas por la marca. Entre ellas, se encuentran las 40 ilustraciones que dan vida a la cabina, y que pertenecen a diferentes colecciones.

Algunas de ellas se integran en la serie Los Héroes de la Melancolía, un conjunto de coloridos retratos de personajes como Frida Kahlo, Nina Simone, Federico García Lorca, Antonio Vega, Morente, Elvis o Tom Waits. Otras corresponden a Vida Original, que reúne diseños de líneas gruesas, y las restantes forman parte de New Spanish Revolution, una colección protagonizada por juegos entre imágenes, y en la que se pueden encontrar ilustraciones tan impactantes como un retrato rosa fucsia de Francisco Franco con una peineta, o dos guardia civiles con tricornios portando fusiles que disparan flores amarillas.

"Es un pequeño popurrí de prints que representan colecciones diversas, y que pueden adquirirse a tamaño real en la tienda online, donde hay precios para todos los bolsillos", explica el responsable, que también destaca el "encanto" de la propia cabina. "Es como una máquina del tiempo, ya que se trata de una cabina antigua con un papel de pared floreado que data de los años 60. Forma parte de la experiencia, y la hace todavía más bonita", comenta De la Rosa.