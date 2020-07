"Hemos combatido la pandemia como en la Edad Media"

Superados los momentos más trágicos de la pandemia global del coronavirus, el rastro de esta pesadilla quedará marcado de por vida en los que han sufrido la enfermedad y en los que han perdido a seres queridos, augura en la Fundación Ramón Areces el historiador Pablo Martín-Aceña, convencido sin embargo de que las secuelas económicas del virus condicionarán el devenir de todos durante al menos los próximos tres años. Eso es lo que ha ocurrido con otras pandemias anteriores e incluso lo que sucedió durante las pestes de la Edad Media y de los siglos XVI y XVII, cuando, al igual que ahora, se combatió al patógeno con el confinamiento, añade este catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá que critica sin miramientos la estrategia comunicativa del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria, "mucho menos dañina" que la que se avecina si no ponemos cerco a los efectos del cambio climático, avisa.

¿Cuánto cree usted que durará este paréntesis en el desarrollo del mundo impuesto por el coronavirus?

El paréntesis en anteriores pandemias como las de Hong-Kong, Singapur y Taiwán duró unos tres años. Un poco más se prolongó, entre cuatro y cinco años, durante las pestes modernas de los siglos XVI y XVII e incluso las de la Edad Media.

Y después del paréntesis, ¿cómo es el futuro que nos aguarda?

La huella quedará en las personas que han sufrido la enfermedad o han perdido a seres queridos pero las generaciones más jóvenes que no han tenido que llorar a un familiar, en 10 años lo recordarán como algo que pasó sin más. Una pandemia no marca tanto como una guerra.

¿Qué será más dolorosa: la crisis sanitaria o la económica que se atisba?

Las crisis sanitarias apenas afectan a los que no padecen la enfermedad. La económica va a afectar a todos. Nadie se va a librar de las consecuencias de la crisis económica.

¿En qué estrato del proceso de globalización golpeará más el coronavirus?

La globalización no va a retroceder, igual sí temporalmente por los cierres de fronteras, pero no cuando todo esto acabe.

¿Ha echado este virus definitivamente por tierra el ensueño de que vivimos en un progreso que nos conduce a un mundo cada vez mejor?

Las pandemias y las grandes catástrofes suponen siempre un parón, pero la sociedad sigue adelante a igual o mayor ritmo una vez pasado el susto. Durante la peste negra del S.XIV murió casi la mitad de la población, pero gracias a ello se pudieron subir los salarios y fue el primer paso para el desmantelamiento del régimen feudal. Con la II Guerra Mundial se pusieron los pilares de la contabilidad nacional moderna. Los hechos dramáticos tienen algunos efectos que aceleran el conocimiento y el progreso.

¿Depende exclusivamente de nosotros el guion de la Historia?

El curso de la Historia lo definimos nosotros. No es lo mismo tener a un ignorante como Donald Trump que a Clinton, Obama o incluso Bush padre. No es lo mismo tener a Conte en Italia que a Salvini. Y es una fortuna tener en Alemania a Angela Merkel por sus conocimientos científicos y su consciencia acerca del papel de su país en Europa y el mundo.

¿Qué opina del Gobierno de España en este capítulo de la Historia?

Ha cometido errores tácitos, pero porque todo se ha basado en una estrategia de prueba-error. La política de información ha sido lamentable y aún no ha asumido la responsabilidad de explicar por qué somos relativamente el país con más muertos por Covid-19 del mundo.

¿Cómo se explica ese fatídico récord?

Quizá porque somos el país más envejecido del mundo y esta enfermedad ha afectado, sobre todo, a los mayores. O también porque no tenemos un sistema sanitario tan bueno como creíamos.

¿Cómo es posible que en un mundo tan tecnologizado en el que el hombre parecía tenerlo todo bajo control hayamos quedado tan indefensos ante una pandemia que ha tenido varios precedentes similares a lo largo de la Historia?

No quisimos aceptar algo que estaba pasando en China desde noviembre y en España ha fallado el uso de las tecnologías. Sanidad no ha sabido crear una base de datos imprescindible para la toma de decisiones. Tampoco ha habido coordinación con las comunidades autónomas. No entiendo por qué Pedro Sánchez entregó el mando a un ministerio sin competencias.

Y parece que las medidas adoptadas para frenar la pandemia no han variado a lo largo de los siglos.

Exacto, ya en la Edad Media lo que se hacía era cerrar las murallas de las ciudades. El confinamiento es la única forma de evitar el contagio de un virus. Se hizo en 1348 durante la primera gran peste negra, en las pestes del XVI y XVII y en Venecia.

Profesor. ¿Qué carta le queda para jugar a Europa tras el Brexit, el alejamiento norteamericano y la desunión interna?

El Brexit supone a Europa la amputación de uno de sus miembros más importantes. Esperemos que las relaciones con Estados Unidos mejoren cuando Trump salga de la Casa Blanca, aunque es cierto que Europa ya no es una prioridad para ellos. La pandemia ha reforzado y unido a Europa. Nunca antes se habían adoptado medias económicas como las de ahora. El mundo no tiene en la actualidad problemas de liquidez porque dinero no falta y España será uno de los países más beneficiados por estas ayudas.

¿Hasta qué punto debe de ser condicionada la ayuda europea que reciba España para la reconstrucción?

Totalmente condicionada. La condicionalidad bien entendida es saber que el dinero es de todos y que habrá que devolverlo porque la UE no lo tiene, sino que lo va a pedir a los mercados internacionales. No se puede dar dinero a la ligera porque si no se malgasta.

¿Qué efectos producirá el hecho de ser la primera pandemia transmitida en directo al mundo entero?

Conocer todo lo que pasa al instante condiciona nuestras decisiones.

Pero hay mucha desinformación en esa avalancha de noticias.

Está en nuestras manos reflexionar sobre algunas noticias que nos llegan. Es nuestra responsabilidad.

¿No estaremos magnificando el teletrabajo o la enseñanza online cuando la relación y la convivencia física parecen fundamentales para desarrollar la experiencia personal y la creatividad?

El teletrabajo y la educación online han llegado para quedarse, pero obviamente es imprescindible no olvidar que el contacto entre personas es vital para nuestro desarrollo.

¿Va a ser repensado el actual modelo de ciudades para llevar la gente al campo, donde existe más distanciamiento y condiciones de vida más saludables?

No. Durante las pestes negras y las gripes modernas la gente se iba al campo, pero al final regresaba. La ciudad seguirá siendo el centro de la civilización y la cultura. Otra cosa es que se repiense el modelo para hacer frente al cambio climático. El coronavirus es un paréntesis, el cambio climático es tan grave como la peor de las guerras.