María Pita atraviesa las fronteras gallegas en cómic

Una multitud embravecida asoma entre los escombros de las murallas de la ciudad. Al frente, una mujer con gesto estoico alza su espada ensangrentada y sentencia la derrota del ejército de Isabel I de Inglaterra frente al pueblo coruñés. Esta épica escena protagonizada por María Pita ha vuelto a cobrar vida en forma de viñeta a través de un cómic de la editorial Cascaborra Ediciones, que saldrá publicado el 23 de julio. El número dedicado a la heroína, que cuenta con un prólogo del historiador Javier Santamarta, forma parte de la colección Historia de España en viñetas, una iniciativa de la editorial que pretende reivindicar tanto el pasado del país como el talento de sus artistas.

El rigor histórico y el entretenimiento se unen para dar como resultado un cómic didáctico y atractivo para los más jóvenes y para los amantes de la historia, que podrán conocer a través de sus páginas a un personaje que ha encandilado, incluso, a los propios autores. Así lo cuenta el guionista de la obra, el riojano César Herce, que afirma que "conocer a la María Pita real, el personaje histórico y no el icono legendario, ha sido todo un hallazgo".

"Conocía las leyendas sobre ella y su defensa de la ciudad, pero ignoraba muchísimos detalles. Escribir sobre María Pita no ha sido sencillo, porque es el símbolo de todo un pueblo. Ha sido todo un ejercicio de responsabilidad en el que espero haber sabido retratar todo lo que esta mujer representa", asegura el autor, que declara que este ha sido el cómic "más complejo" al que se ha enfrentado nunca. Y no solo por la dificultad que conlleva el escribir sobre un icono, sino porque la distancia geográfica y temporal convirtieron el proceso de documentación en "una odisea".

Sin embargo, para Herce ha valido la pena, ya que gracias a este proyecto ha podido conocer a María Pita, Inés de Ben, el capitán Troncoso, Juan Varela y el propio Marqués de Cerralbo, "impagables" personajes que conforman este capítulo del pasado histórico de A Coruña. "Son personas de importancia suma de los que apenas había oído hablar antes de esto", explica.

El destino intervino en el caso de la ilustradora sevillana María Dolores Reyes, encargada del diseño y la caracterización de cada uno de los personajes, ya que ella ya tenía en mente desde hace un tiempo llevar la historia de María Pita a la banda diseñada. "La conocí a través de un capítulo de la serie de El Ministerio del Tiempo. Investigué sobre ella, y me impresionó mucho. Me pareció que sería muy guay plasmar su historia en un cómic. Ese mismo año el editor de Cascaborra, Julián Olivares, me propuso este proyecto, y me apunté encantada", relata.

Ella y su compañera, Angie Suárez, responsable del color, han dado vida a la figura de María Pita y a la A Coruña de aquel 4 de mayo de 1589, y el resultado no podría haber sido mejor. "Me inspiré en las imágenes antiguas y en la cartelería de A Coruña, y llevé la caracterización a mi terreno, creando un diseño muy de Disney. Me han llegado a decir que mi María Pita se parece a la Bella", bromea la artista, que ante todo ha intentado transmitir "el gran carácter" de la heroína a través de sus ilustraciones.

Esta nueva entrega de Historia de España en viñeta se suma a los 24 cómics que ya forman parte de la colección, y que reviven capítulos bélicos con títulos como Bernardo de Gálvez: Pensacola 1781, Numancia, 1921 El Rif o El Cid, todos ellos elaborados por artistas y guionistas españoles, que encuentran en este proyecto una oportunidad para visibilizar su trabajo y para transmitir conocimientos de la forma más amena y atractiva posible. "La labor de Cascaborra es estupenda. Si no hubiese conocido antes a María Pita, me habría encantado hacerlo a través de un cómic como este. La colección saca a relucir mucha historia, y lo hace de una forma muy amena y efectiva, con unas ilustraciones que transmiten lo mejor de esas escenas épicas", concluye Reyes.