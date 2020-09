"Les hemos pedido a los jugadores que se cuiden y sean responsables fuera de la pista"

El Deportivo Liceo, dirigido por cuarta temporada consecutiva por el técnico Juan Copa (A Coruña, 1975), abre mañana en Igualada una nueva temporada, la más atípica de su historia, en la que de nuevo será el único equipo de fuera de Cataluña en competir en la OK Liga de hockey sobre patines. El diseñador Antón Lezcano lo plasmó a la perfección en el cartel con el que el club verdiblanco impulsa su campaña de socios, con un pimiento de Padrón sobre otros de color amarillo y rojo y el lema: Ayúdanos a ganar el campeonato más picante.

¿Le gustan los pimientos?

Mucho, lo que no me gusta es que piquen, pero algunos siempre lo hacen.

¿El Liceo es de los que pica?

Vamos a intentar que pique. Todos los años lo intentamos. Sabemos de las dificultades que tenemos y contra quién competimos, pero el ADN de toda la gente que ha pasado por aquí es el de luchar contra todo y contra todos. Tenemos la obligación de mantener esa esencia.

¿A quién le gustaría picar?

A nadie en especial. Pero sí me gustaría picar un título. Como siempre hay que ganarle al Barça... entre comillas vamos a ver si le podemos picar un poquito al Barça.

¿Le gusta que se explote la fórmula de quince catalanes contra un gallego?

Es un símil muy bueno. No es nuevo, lo ha sido toda la vida. Deportivamente, si los catalanes están ahí es porque se lo merecen. Pero a otros niveles me gustaría que de una vez por todas hagamos una sentada porque cada año es más complicado y este más porque hay menos vuelos. Hay que llegar a un acuerdo para jugar cuando mejor nos venga a los que viajamos.

El lema de la pandemia fue Este virus lo paramos unidos. ¿Hay unión en el hockey o son más bien de ponerse palos en las ruedas?

Lamentablemente no estamos unidos. Se ha visto este verano. Y es el momento de intentar tirar por este deporte. Hace falta unión para buscar el mejor modelo para dar espectáculo y tendríamos que ir todos de la mano. Pero tengo que decir que no, que cuesta mucho a llegar a acuerdos. Y al final el que sale perjudicado es el hockey. Necesitamos unidad, juntarnos mucho más. Vamos a vivir un momento muy complicado y hay que estar más unidos que nunca. Mirar más por el bien del conjunto y no por las circunstancias de cada uno. Yo estoy enamorado de este deporte, llevo desde pequeño, juega mi hijo, estoy metido en la Federación Gallega... me encanta esto y necesitamos estar todos unidos para tirar por esto porque si no otros deportes nos van a pasar por la derecha.

¿Es necesaria una renovación de las reglas?

Se están probando cosas como bajar a 35 segundos las posesiones, para hacer transiciones rápidas. Pero necesitamos tiempo. A mí me preocupa mucho que ahora se pueda jugar con el patín. Vamos a ver cómo se aplica. También tenemos que ir de la mano con los árbitros porque forman parte de esto y hay que estar más cerca de ellos.

Lleva desde la infancia, pero seguro que nunca se enfrentó a un inicio de una temporada tan incierta .

Esto es una situación completamente nueva para todos, cada uno en su ámbito. Ya nos tocó una pretemporada atípica, después de mucho tiempo parados, y estamos con una ilusión tremenda para volver a competir. Pero las incertidumbres son grandes también. Llevamos toda la pretemporada con restricciones para entrenar y nos hemos adaptado lo mejor posible. También estuvimos esperando hasta el final si podíamos jugar la Copa. El equipo está bien y lo que queremos es que no haya ningún problema. Precisamente hoy a los jugadores les he dicho que hay cosas que no podremos controlar. Y lo único que podemos hacer es apelar a la responsabilidad individual de cada uno más allá de las pistas. Que se cuiden. Es vital. Ojalá no pase nada, pero hay que estar preparados mentalmente para que haya cualquier tipo de contratiempo.

¿Es vital empezar bien por si hay que parar?

No quiero pensar en eso. Todos queremos ganar los títulos en la pista. Si lo ganas sin llegar hasta el final, creo que no hay mucho que celebrar. Solo pensamos en empezar bien porque tenemos un inicio muy complicado en Igualada y en la tercera jornada jugamos contra el Barcelona, y vamos a confiar que esto vaya hasta el final. Si hay que pararla y al que vaya primero le dan el título, nadie va a estar contento. Significaría que todavía no hemos derrotado al Covid. Y es uno de los objetivos del año. Derrotar a este Covid que tanto daño nos está haciendo.

Ni Liceo, ni Dépor ni Leyma salieron beneficiados de las decisiones de las federaciones.

Salimos muy perjudicados. Nosotros sin Copa, sin play off, dándole la liga al Barça... al Dépor lo que le hicieron fue una auténtica chapuza y vergüenza, no hay otros calificativos. Y al Leyma lo mismo que a nosotros, le dejaron sin competir. Pero bueno, es algo que se dio en una situación dramática y acatamos lo sucedido, pero no olvidamos.

¿Dónde se ve en cinco años?

No sé en dónde, me gustaría seguir siendo entrenador. Y desde luego me veo en el hockey sobre patines. Vivo por esto. Mi idea es seguir siempre vinculado.

Cuando la gente se retira, aprovecha para viajar. Imagino que en su caso Barcelona está descartado.

No, no, Barcelona no. Y eso que allí tengo muchos amigos.

Va cada quince días, ¿pero conoce la ciudad?

Nada, el aeropuerto, el hotel y un montón de pistas.

¿Podría ir por el aeropuerto de El Prat con los ojos cerrados?

Sin duda. Tenemos muy claro dónde nos deja el avión, dónde recogemos las maletas, dónde nos está esperando Javi con el bus... y también nos conocemos todas las habitaciones del hotel, toda la gente...