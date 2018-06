Un matrimonio acusado de apropiarse del dinero de un familiar alega que lo recibieron "como un cariño" por cuidarlo

Un matrimonio acusado de apropiarse del dinero de un familiar en el municipio coruñés de Ponteceso ha negado "robar nada" y, ante el tribunal, ha alegado que fue la supuesta víctima, hermana del denunciado, la que "quiso" darles el dinero "como un cariño" en agradecimiento por cuidarla durante más de ocho años.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este lunes el juicio contra este matrimonio de avanzada edad, para quien la acusación particular --ejercida por la hija de la supuesta víctima-- solicita una pena de más de cinco años por los delitos de hurto, coacciones y estafa. Mientras, la Fiscalía considera que no hubo delito alguno y solicita la libre absolución de los dos acusados.

La acusación particular, a diferencia del Ministerio Público, acusa al matrimonio de apropiarse de 15.000 euros de una cuenta bancaria propiedad de la víctima, así como de la venta en escritura pública de dos de las fincas propiedad de esta mujer por un precio de 800 euros.

Así, esta parte considera que la denunciada, cuñada de la madre de la denunciante, con la ayuda de su esposo, quiso "apoderarse de todo el patrimonio de su madre, aprovechándose de la avanzada edad y el deterioro cognitivo".



"Me quiso dar el dinero"

"Yo no robé nada", ha asegurado la acusada. "Me quiso dar el dinero", ha sostenido, en agredecimiento por cuidarla, puesto que su hija vivía en el País Vasco y apenas acudía a visitarla. "Me lo dio como cariño, yo no lo quería", afirma en referencia a los 15.000 euros que la mujer le puso a su nombre.

"Ese dinero me lo quiso dar ella porque la atendía y nunca le cobré nada", afirma esta mujer, que sostiene que cuando ocurrieron estos hechos su cuñada "estaba perfecta de cabeza" e insiste en que "jamás en la vida" le cobró por atenderla.

En este mismo sentido se ha manifestado su marido, hermano de la víctima, quien ha subrayado que su mujer se limitaba a cuidar de su hermana y que nunca le cobró nada.