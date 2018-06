Profesionales de las artes escénicas analizan en unas jornadas el porvenir del sector

El proyecto As escena galega no palco do Colón: Os procesos de creación nas artes escénicas na Galicia do século XXI reunirá el próximo sábado a más de una veintena de profesionales de las disciplinas escénicas, con el objetivo de analizar la situación en la que se encuentra el sector desde la perspectiva creativa. El programa de actividades de la jornada incluye un primer bloque de debate integrado por conversaciones entre expertos, coloquios y mesas redondas. En ellos, diferentes creadores tratarán temas como los procesos de enseñanza de estas artes, las estructuras dramatúrgicas, el lenguaje visual o los tipos de "narrativas escénicas". El segundo eje de las jornadas consistirá en un espacio de exhibición en el que cuatro compañías teatrales presentarán al público sus últimos proyectos en espacios no convencionales para la interpretación, a diferencia de los teatros.