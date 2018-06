El PP critica el balance de movilidad de los tres años de mandato

El grupo del PP realizará una pregunta oral en el pleno al concejal de Mobilidade por el balance en su área en los tres años de gobierno. Entienden que no se ha implantado "ninguna medida que solucione uno de los problemas que más preocupa a los coruñeses". Reprochan asimismo el "bloqueo" de inversiones como Alfonso Molina y la intermodal.

Los populares critican que si en el capítulo VI de inversiones para movilidad del presupuesto estaban reservados 1,5 millones de euros, se invirtieron 181.435, según la liquidación de las cuentas de 2017, aprobadas en junio tras la cuestión de confianza que no superó el alcalde pero que no se consumó en un cambio en María Pita al no ser capaces PP y PSOE de formar un gobierno alternativo.