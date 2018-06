La actuación policial en el desalojo de A Insumisa, bajo el foco judicial

La Comisión de Seguridad Ciudadana para analizar la actuación de la Policía Local en el desalojo del Centro Social A Insumisa tuvo ayer un carácter técnico, la concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, que tiene delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana, mostró a la portavoz del PP, Rosa Gallego, a la del BNG, Avia Veira, y a la concejal socialista Yoya Neira, vídeos de ese día y les explicó el operativo y les anunció, además, que el proceso está "judicializado". Y es que, al haber heridos y haberse redactado un atestado, el juzgado está investigando si hay indicios de actos delictivos.

El alcalde, Xulio Ferreiro, reiteró ayer su explicación de que la Policía Local, pasadas las 13.00 horas, había respondido al intento de los manifestantes de volver a entrar en el edificio una vez que el Concello ya lo había recuperado, al encontrarlo vacío a primera hora de la mañana.

Ferreiro declaró también que el dispositivo se había realizado partiendo de la base de que los agentes no tendrían que actuar, pensando que sería todo "pacífico". Y afeó, una vez más, a la Policía Nacional que no estuviese presente en el momento en el que se concentraron los activistas a las 13.00 horas. "Otro asunto a explicar es la coordinación con la Policía Nacional, a la que se avisó a primera hora de la mañana y que decide irse sobre las 11.30 horas", dijo Ferreiro, que asegura que se lo comunicó al 091 que podría haber problemas a partir de las 13.00 horas porque había una concentración convocada. "Nos responden que las órdenes que tienen son de no estar allí", comentó ayer Ferreiro.

Veira denunció ayer que las críticas del BNG no son "técnicas" sobre el dispositivo sino "políticas" por la gestión del proceso. El PP acusó ayer al Gobierno local de derivar la "responsabilidad" a la Policía Nacional.