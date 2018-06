Libera pide que los vecinos no bajen a la playa con animales durante la noche de San Juan

La asociación Libera pide "mesura" con la pirotecnia en San Juan y "no participar de la actividad con animales". Recuerdan que el oído de los animales como los perros y los gatos es "extremadamente sensible" por lo que piden no bajar con ellos a la playa ni hacerlos asistir al espectáculo de pirotecnia. Recomiendan aislarlos en una zona de la vivienda cerrando ventanas y juguetes para generar un entorno "libre de estrés".