Acento coruñés en National Geographic

Una aplicación que con una tabla de datos y una serie de preguntas elabora un texto informativo con gráficos relacionados. Esa es la idea del coruñés Xaquín González, que recibirá una ayuda económica de National Geographic para desarrollar la aplicación durante un año. "Es una herramienta que puede tener un gran impacto no solo en el periodismo, sino en muchas facetas de la comunicación", reconoce. Este domingo, viajará a Washington para participar en el Festival Explorers de National Geographic en una mesa redonda en la que hablará sobre "la visualización de la información"

Editor gráfico de The Guardian, Newsweek, The New York Times y National Geographic. El coruñés Xaquín González ha sumado un nuevo éxito a su currículo después de que National Geographic lo eligiese para financiar su proyecto, una herramienta que genera texto y gráficos a partir de una tabla de datos. El objetivo es comunicar a través de métodos innovadores. "El periodismo basado en la evidencia me parece un mundo fascinante", confiesa.

Su idea es "una aplicación que no solo ayudará a los medios, sino también a los que quieran elaborar informes, como los activistas". Según explica su creador, el usuario subirá "una tabla de datos" a la herramienta para que esta haga "un análisis básico". "A partir de ahí, hará una serie de preguntas para ganar inteligencia sobre la tabla", apunta. Según las respuestas del usuario, la aplicación establece una serie de "prioridades" que le permiten "elaborar un texto informativo con gráficos". "Y que estos elementos estén relacionados de manera semántica", añade.

El proyecto nació hace años, cuando Xaquín González estaba realizando su doctorado en Ingeniería en el departamento de Estadística y Matemática Aplicada en Girona, donde reside en la actualidad. "Mi tutor y yo nos dimos cuenta de que esto sería una línea de investigación interesante y que se podría convertir en una herramienta con gran impacto en muchas facetas de la comunicación", recuerda.

La innovadora aplicación ya llamó la atención de Google, que financió parte del desarrollo del prototipo. Ahora es National Geographic la que apuesta por la idea del coruñés, que trabajará en la herramienta durante un año con una ayuda de 200.000 dólares. "Esta será mi única dedicación", reconoce, y agrega que contará con el apoyo de una compañera para avanzar en las investigaciones.

La organización internacional da impulso a este tipo de proyectos porque entiende que "puede facilitar el trabajo a periodistas y otras organizaciones" para hacer "un tipo de periodismo de futuro". "National Geographic es como un instituto en España que se interesa por potenciar y financiar estos proyectos", manifiesta Xaquín González.

Su herramienta, según sus palabras, "mejorará el trabajo de los periodistas" pero también puede dar servicio a otras áreas. "Es una comunicación basada en la evidencia. Es interesante, por ejemplo, para ONG o comerciales que quieran elaborar un informe completo con datos y gráficos", explica.

Este domingo viaja a Washington para participar en el Festival Explorers de National Geographic, en el que participará en una mesa redonda. "Hablaré sobre la visualización de la información", desvela el coruñés, a punto de iniciar su aventura hacia la innovación.