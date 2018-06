"Apostaron por nosotras y nos dieron un buen horario"

Las patinadoras del Roller Derby Irmandiñas empezaron a entrenar hace dos años. Desde entonces, se citan los martes en el pabellón de Monte das Moas. "Aprovechamos mucho la pista porque el tiempo es limitado ya que hay muchos clubes que la utilizan", cuenta una de las integrantes del equipo, Uxía Romero.

El Irmandiñas no se encontró obstáculos en sus inicios. Todo lo contrario. "Al ser un deporte nuevo en la ciudad, apostaron por nosotras y la Xunta no dio un buen horario de pista, a las 20.00 horas", recuerda, y añade: "Lo bueno es que si el equipo cumple, le dan prioridad la siguiente temporada para elegir pistas y horarios. Esa es la filosofía". Uxía Romero entiende que "seguir con un buen horario" es importante para "mantener el equipo". "Nuestra experiencia es buena y esperemos que siga así porque no nos gustaría empezar de cero cada temporada", comenta.

Estas facilidades ayudan al Roller Derby Irmandiñas a seguir adelante, participando en más competiciones a nivel gallego y ganando nuevas jugadoras. Aun así, siempre hay algo que se puede mejorar. "En nuestro deporte hay dos circunferencias en la pista y las tenemos que hacer con conos. Nos gustaría que estuviesen dibujadas, aunque no fuese con relieve, pero sí para orientarse", apunta Uxía Romero. Esta propuesta ya ha sido presentada tanto a la Federación Galega de Patinaxe como a la Fundación Deporte Galego de la Xunta.

La patinadora del Irmandiñas entiende que en la ciudad "hay muchos clubes" que necesitan

entrenar y competir en las instalaciones deportivas del Concello y la Xunta, pero asegura que, según su experiencia, "la gestión es buena". "Lo malo es que hay muchísimas solicitudes y pocos horarios", opina.