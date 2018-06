"Necesitamos una piscina de nivel para entrenar y competir"

Escuelas deportivas y usuarios particulares utilizan cada año la piscina municipal de Riazor. "Está bien, pero no es suficiente para todos los nadadores", explica el presidente del Club Natación Coruña, Raúl Solleiro, quien opina que este deporte "necesita una piscina de nivel para entrenar y competir".

La natación ha ido ganando adeptos a lo largo de los años y las competiciones se suceden cada fin de semana. Esta temporada, sin embargo, ha sufrido un pequeño parón por "el cierre de Riazor durante los fines de semana". "Las competiciones de categorías inferiores se celebran en el Club del Mar de San Amaro", indica Solleiro. Mientras que las pruebas absolutas han tenido que desarrollarse en otras piscinas de Galicia. "Esperemos que se solucione el problema y esto cambie para el próximo curso", desea.

Riazor no es la única piscina municipal de la ciudad. También están San Diego y la Casa del Agua, que están siendo gestionadas por Supera y Termaria respectivamente. "Estas piscinas están muy bien y pueden acoger competiciones. El único problema es que no tienen equipamiento para estas pruebas", lamenta el presidente del CN Coruña, al que le gustaría que los clubes de natación pudiesen utilizar diariamente las instalaciones de la Casa del Agua. "Es la única piscina de 50 metros de la provincia de A Coruña y solo hay cuatro en toda Galicia. Es una pena tenerla y no poder utilizarla para competiciones", comenta Raúl Solleiro, para quien "sería ideal" que el Ayuntamiento gestionase directamente estas instalaciones". "En San Diego, por ejemplo, solo habría que poner una grada para las competiciones".