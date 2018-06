"Presentaremos un proyecto ilusionante que ya había y que Marea se ha cargado"

Rosa Gallego sigue siendo la voz principal del Partido Popular en la ciudad a la espera de la llegada de Beatriz Mato como candidata a la Alcaldía, un aterrizaje pendiente también de lo que suceda con la formación conservadora en Madrid y con Núñez Feijóo y el Gobierno gallego. Dice que su continuidad en la Corporación un ciclo más es una decisión que no ha tomado ni ha hablado "con nadie". Recalca que son la única fuerza de oposición en A Coruña, que la gente vota al PP cuando "ve el panorama negro" y que si Marea está ahora en el Gobierno es "por una campaña de difamación contra el PP" en 2015

- ¿En estos tres años han ganado terreno político suficiente para recuperar los cuatro concejales que perdieron en 2015?

-Bueno, por lo que nos llega, la Marea está claro que suspende y estos años, un auténtico desastre. Yo creo que si seguimos trabajando como oposición, haciendo propuestas y escuchando a los vecinos... Nos llaman al grupo, por WhatsApp, por redes sociales. Y luego las quejas de siempre, la suciedad, los peatones, hasta ratas, que nunca hubo en la ciudad, bueno, esporádicamente también, pero no era algo habitual verlas por la calle y ahora llega a ser habitual. Ni pintan pasos, los contratos... un auténtico desastre. Y somos el único partido que está en la oposición porque el BNG es el concejal número 11, y el PSOE creo que le ha dado a la Marea su apoyo incondicional sin absolutamente ningún control y a veces intentan disimularlo, porque yo creo que les da vergüenza.

- ¿Pero han conseguido ganar ese terreno perdido en 2015?

-Hombre, pues habrá que seguir recuperando, pero como todo el mundo, queda un año para las elecciones y yo creo que es muy difícil predecir lo que va a pasar.

- En 2017 las encuestas mantenían los apoyos de Marea. Usted decía que con dos años no habían sufrido aún desgaste. En las de 2018 bajan pero también ustedes. Incluso ellos seguirían por encima. ¿Cómo explica que no hayan logrado darle la vuelta?

-La encuesta es la del día de las elecciones. Y hemos visto de todo. Las encuestas le pueden servir a cada uno para hacerse la composición que considere y darle la importancia que crean que puedan tener. No le doy más importancia.

- ¿Cómo se plantean este año para recuperar la Alcaldía?

-Trabajando como hasta ahora, el control del gobierno, está claro que somos el único partido que lo hace, hablando con los vecinos y escuchándolos. La Marea vive en un mundo paralelo. Seguiremos proponiendo lo que ellos digan y presentando un proyecto de ciudad ilusionante como el que había con el PP y que la Marea se ha cargado.

- Para su estrategia, ¿no sería mejor que la candidata dejase la consellería?

-Primero hay que nombrar candidatos y los tiempos los mide el partido. Lo que es mejor se verá en lo que voten los ciudadanos.

- Cambiamos pregunta, ¿no sería mejor que la candidata estuviese ya nombrada?

-Pues también es una valoración que tiene que hacer el partido, que yo no voy a hacer. Y de todas maneras, el resto de partidos no tienen candidato excepto el alcalde, que ya lo ha dicho, si lo quieren Villares y las mareas y no tienen lío entre ellos, que de aquí a un año todo puede ser. Así que no tenemos que ser los primeros (risas).

- ¿Y la irrupción de Ciudadanos? ¿Temen el impacto?

-Ciudadanos tampoco tiene candidato y no tiene ni una cara visible en la ciudad, no la tuvo nunca. Alguno que venía a los plenos a ver lo que decía el PP y luego ves en redes sociales que copian todo. Y creo que a nivel nacional ha quedado demostrado un poco qué es Ciudadanos, que donde dije digo digo Diego y un partido que no sabe muy bien dónde está su sitio.

- ¿Ya tiene más claro si aspirará a formar parte de la Corporación el próximo año?

-¿Yo? (risas) Si es pronto para elegir candidato? es una decisión que se tomará entre el candidato o candidata y yo.

- ¿Y su intención?

-A mí la política local me gusta pero yo desde luego no tengo ninguna ambición política, siempre he vivido de mi trabajo y yo voy a seguir trabajando con el PP donde esté. Yo ahora estoy centrada en el futuro de la ciudad y no en el mío.

- Beatriz Mato auguró que casos como la Gürtel no afectarán a las elecciones locales, ¿comparte su opinión?

-No deberían afectar. Primero porque falta un año y de aquí a allá ya veremos. Porque no veo que a otros partidos se les aplique el mismo criterio, como el PSOE como con los ERE. La corrupción es de las personas y de aquí a las elecciones el PP tendrá una renovación. Quien tenga que pagarlo que lo pague pero quienes no lo pueden pagar son todos los afiliados y concejales de un partido que no tienen que ver en una trama. Y desde luego no lo pueden pagar los ciudadanos, porque con las políticas de hablar por hablar o de tergiversar sentencias, a quien se está condenando es a los ciudadanos a gobiernos inestables, de pactos con cualquiera, que van a perjudicar a España. Como pasó en 2015, porque ahora mismo está gobernando la Marea por una campaña de descrédito y de difamación contra el PP.

- Pero el PP ha sido condenado a pagar una multa como "partícipe a título lucrativo", ¿seguro que no afecta a la imagen que tiene del PP el ciudadano?

-La imagen que tiene el ciudadano del PP es de un partido que sabe gestionar, que ha sacado a España de la crisis. Cuando ve el panorama negro, la gente vota a PP. Yo no tengo que pedir perdón por un delito que haya cometido otro miembro de mi partido. Sí que hay que entonar un poco el mea culpa. No sé si la palabra es perdón pero sí ciertas disculpas están bien y reconocer que no se ha hecho algo bien ¡hace años! Porque ahora se han tomado medidas de control que permitan que se juzgue y se sepa y se eviten.

- ¿En qué cambia para el Concello la mudanza en Moncloa?

-Pues va a cambiar poco. Cambiará alguna foto, porque probablemente Ferreiro, el alcalde viajero y de las fotos, se haga una foto con el nuevo presidente de Puertos o un ministro, no lo sé. Pero en el fondo no va a cambiar absolutamente nada, porque Ferreiro no es una persona dialogante. El PSOE exigirá alguna cosilla o ellos al PSOE, no lo sé, para los apoyos que tengan entre ellos, porque no sé qué relación tienen. Desde luego el bloqueo con la Xunta seguirá y con el Estado seguirán pidiendo cosas? pero que vamos, más allá de las fotos, no van a ir a ningún lado.

- ¿Y les afectaría a ustedes que el presidente Núñez Feijóo se fuese a Madrid?

-No voy a hacer suposiciones porque se va a convocar un congreso y a partir de ahí habrá que meditar. Aquí hay que ir paso a paso porque los acontecimientos? ya lo hemos visto la semana pasada, que un día no es igual que el siguiente.

- ¿Y le gustaría?

-Mi opinión me la reservo. Lo que sí sé es que el partido tendrá un buen presidente y los militantes tomarán la decisión adecuada.

- Han sido muy críticos con la gestión en Comandancia, ¿cómo lo habrían gestionado ustedes?

-Lo primero no permitir la entrada, mientras gobernamos no entró nadie. Pero en el Gobierno local hay cuatro ediles que hemos visto en las manifestaciones de As Atochas. Se miró para otro lado. Tendría que haberse desalojado mucho antes, no dejarlo consolidar. No son o no fueron conscientes de que están del otro lado. Si no quieres pasarte al otro lado, no puedes presentarte [a las elecciones]. Actuaron el día 23 con improvisación, prepotencia y falta de coordinación con la Policía Nacional. Lo que intentaron es no enfrentarse a sus amigos, hablar hablaron pero había una parte que está claro que no estaban conformes con marcharse. Además dicen que el Ayuntamiento tomó posesión antes de tiempo y creo que tienen razón. Y defraudaron a los suyos, que es lo único que les importa.

- Están negociando la concesión con Tranvías. ¿Creen que hacen lo correcto en fondo y forma?

-No puedo decir si es lo correcto porque yo no sé ni lo que están negociando, nosotros en su momento negociamos la tarifa del bus en tiempos bastante peores. Lo que no han hecho absolutamente nada en materia de movilidad.

- Han llevado al juzgado la adjudicación a Proxecto Cárcere de la prisión, ¿cómo está este proceso en instancias judiciales?

-No sé nada más pero está en el juzgado y es una irregularidad obvia. A lo mejor mediáticamente no es tan clara como la de los pisitos, de comprarle a un amigo firmante dos inmuebles que uno es local comercial, pero yo lo tengo exactamente igual de claro. Le han entregado la cárcel con bases a medida a un colectivo, que ha estudiado la cárcel y la ha trabajad, sí, pero como cualquier otro colectivo de la ciudad.