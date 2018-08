¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 10 de agosto

Las Fiestas de María Pita A Coruña 2018 están en plenitud, con actividades para todos los públicos - Repasa la programación cultural y de ocio

▶18.15h. Charlas en Viñetas desde o Atlántico. El ilustrador Xosé Tomás imparte una conferencia y a las 19.30h hablará con sus seguidores Ángel de la Calle.

Kiosko Alfonso

Jardines de Méndez Núñez

▶18.30h. Cuentos e ilusionismo para los peques. El orador Caxoto ofrece sus historias al público infantil en tres pases a las 18.30, 19.00 y 19.30 horas. El acto estará seguido a las 20.00 horas por el show del Mago Román.

Jardines de Méndez Núñez

▶19.00h. Último día de la Feria del Libro. La Feria del Libro cierra hoy sus puertas con las últimas presentaciones. En la carpa principal estarán desde las 19.00 horas los autores María Oruña y Pedro Feijóo. Y a las 21.50h, José Ovejero, a quien hemos entrevistado antes de su paso por el certamen coruñés: "Sería más popular si hablase de la belleza, pero no es mi especialidad"

Jardines de Méndez Núñez

▶19.30 horas. Leyendas tradicionales. La actriz Raquel Queizás narra historias y leyendas tradicionales con su espectáculo Romaría. En caso de lluvia, la actividad se trasladaría al Fórum Metropolitano.

Plaza de Tabacalera

Concepción Arenal, 1

▶20.00h. Noroeste Estrella Galicia en la playa. El escenario instalado en la playa de Riazor acoge a partir de las 20.00 horas los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia. Los primeros en salir serán Elman y, a continuación, Tunduru (21.00h) y Temples (22.15h). La actuación de Belle and Sebastián pondrá el broche de oro a esta primera noche de conciertos en la playa.

Playa de Riazor

▶20.00h. Festival de Folclore Internacional. El certamen continúa, hoy con las actuaciones de African Tumbas, Chanthaburi, Ogonki y Ritmos y Raíces Panameñas.

Plaza de la Tolerancia

Argentina, 9-11

▶20.00. Siguen las actuaciones del Festival de Arraigo. La Trova Coruñesa comparte su repertorio como parte del Festival de Arraigo. Mañana, subirán a escena Pandereteiros sen Fronteiras y Cántigas da Terra.

Plaza de Pablo Iglesias

▶23.30h. Concierto de Belle and Sebastian en Riazor. Los galeses Belle and Sebastian tocan esta noche en la playa de Riazor como cabeza de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia. Su último trío de EPS, How to solve our human problems, y sus éxitos serán los protagonistas desde las 23.30 horas, tras Elman (20.00), Tunduru (21.00) y Temples (22.15). Chris Geddes, teclista de Belle and Sebastian, nos cuenta en esta entrevista algunas cosas sobre el trabajo del grupo: "No nos gusta pensar que somos una banda indie, pero es así como nos ve el público".

Playa de Riazor

AGENDA FIN DE SEMANA

▶Artesanía gallega en Mostrart. Más de medio centenar de talleres de artesanos de Galicia abren sus puertas en las casetas instaladas en los Jardines de Méndez Núñez en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas.

▶Terminan los actos del Salón del Cómic. José Luis Munuera, Emma Ríos y David Rubín ofrecen charlas en el Kiosko Alfonso.

Sábado y domingo

Desde las 18.15h

▶Sesiones matinales del Noroeste Estrella Galicia. La plaza José Sellier Loup, el Bulevar del Papagayo y Capitán Troncoso se llenan de música de la mano del Noroeste.

Viernes y sábado

Desde las 13.00h

▶The Pretenders y Viva Suecia. El festival Noroeste llega a su punto álgido con los conciertos en Riazor de Viva Suecia y The Pretenders, teloneados por The Soul Breakers y Lola.

Sábado

22.15 y 23.30 horas

▶Danza en el centro. Compañías de Siberia, Panamá, Kenia y Tailandia desfilan desde el obelisco hasta María Pita, donde realizarán una actuación.

Sábado

19.30h

▶Empieza la Feria del Libro Antiguo. Ediciones antiguas y descatalogadas pueden encontrarse desde este sábado en los Jardines de Méndez Núñez.

Sábado y domingo

11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00h

▶Concierto de Amizades. El grupo protagoniza un concierto en la Plaza de Pablo Iglesias dentro del programa del Festival de Arraigo.

Domingo

22.00 horas