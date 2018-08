"En el plan director no se trata de hacer por hacer sino de hacer porque se necesita"

El director de Alvedro, Jesús Campo, explica que el plan director recoge todas las necesidades del aeropuerto, aunque su ejecución está todavía en el aire, ya que el documento no se ha aprobado todavía y está pendiente de las alegaciones que presenten los afectados por su aplicación.

- ¿Es necesario el plan director de Alvedro, tal y como lo plantea AENA?

-Es un plan estratégico a medio y largo plazo que pretende planificar las inversiones necesarias para atender el desarrollo del aeropuerto con el menor impacto posible en su entorno. Dentro de esos horizontes, cada una de las obras tendrá que ir acometiéndose con la antelación suficiente para que estén hechas antes de llegar a esos escenarios. Hay una revisión continua del plan para ver que las cifras vayan con la tendencia que toca.

- Oleiros y Culleredo defienden que no es tanta la mejora como para que se derriben 55 inmuebles, de los que, 17 son viviendas habituales. ¿No se puede hacer de otra forma?

-En este caso, es una pista de rodaje que está prevista para el último escenario [el año 2035]. La pista tiene capacidad, pero es habitual operar saliendo y despegando hacia la ría, entonces, sería necesario tener menos ocupación en pista habilitando este tipo de calle. Estamos hablando de un escenario a largo plazo y, siempre y cuando, se vayan cumpliendo los objetivos según las previsiones que tenemos.

- En este plan director hay una hoja de ruta, pero no hay una priorización de las actuaciones.

-Hay que tener en cuenta que lo fundamental es alcanzar las demandas que ahí se ponen, no tanto el año en el que se alcancen. Haremos una revisión continua del plan porque se pueden anticipar los escenarios o se pueden retardar.

- Pero para los afectados sí que será importante el año en el que se quedarán sin sus casas.

-Es una estimación de cuándo nosotros entendemos que esas variables deberían de alcanzarse. No es llegar al año 2035 y, si no hemos alcanzado ese número de operaciones, hacer una inversión para nada. No se trata de hacer por hacer sino de hacer porque se necesita. Se ha dado cabida a todas las necesidades que puede haber en el futuro.

- Hacer por hacer, según el plan, ya se hizo con el aparcamiento, que tiene una planta cerrada porque no se necesita.

-Es que es un aparcamiento subterráneo; si nos pasamos de demanda, no podemos tirar tres plantas para hacer una cuarta, tendría que crecer hacia arriba y no quedaría bien. En el plan director figura el aparcamiento y, según la demanda, que va a crecer, el parking tendría capacidad de asumir esa demanda.

- ¿Están ya trabajando en la nueva plataforma de aviación civil que viene recogida en el plan?

-Hasta que se apruebe no podemos acometer los desarrollos necesarios.

- Estamos en la fase de exposición pública, los concellos presentarán alegaciones.

-Las alegaciones van a Aviación Civil y serán ellos quienes determinarán si el plan que ha presentado AENA debe introducir modificaciones o no. Desconozco las alegaciones que se van a hacer.

- La normativa europea recomienda que la franja de seguridad sea de 300 metros y la de Alvedro es de apenas 150, ¿se solventa con estas actuaciones?

-Tenemos el aeropuerto certificado con una franja de 150 y 75 metros a cada lado. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea nos ha certificado el aeródromo con estas condiciones supeditado a que, en posteriores actuaciones vayamos ganando franja, excepto en la parte de la carretera, que entiende que es inviable. La otra parte se recoge en el plan director, que cuenta con el traslado de instalaciones y edificios para ir ganando más franja, por ejemplo, del parque de bomberos y también de hangares... Se irán ganando metros con el plan.

- ¿Cuándo se podrá aprobar?

-Eso depende de las alegaciones que se presenten y de si estiman o no. No es un plazo de AENA.

- Y después, faltará aún que se destinen partidas económicas para el desarrollo del plan, estimado en 137 millones.

-Una vez que esté aprobado, habrá que priorizar, según los escenarios que toquen, empezando por las instalaciones que se vayan quedando un poco justas de capacidad.

- ¿La terminal, según los datos, se quedará pequeña en poco tiempo?

-Sí, aparece en el escenario dos [el documento estima que, en 2028, habrá 1,3 millones de pasajeros en Alvedro]. El plan refleja la ampliación en unos 5.000 metros cuadrados. En ese escenario habría que hacer otro tipo de actuaciones para que la terminal pudiese crecer, eso implica el desplazamiento de la terminal de carga y del hangar de Salvamento Marítimo, por ejemplo. Son actuaciones paralelas y que van implícitas en el crecimiento de la terminal.

- La ampliación implica también que aumente el impacto de la huella sonora. Oleiros indica que no se ajusta a lo que se había pactado en 2012, ya que, según el plan director, la nueva huella llegará hasta la iglesia de Liáns.

-La huella sonora que se refleja está hecha con datos de 2015, de ese año hasta 2017, los cambios son mínimos. En la fase de alegaciones podrán justificar con datos los motivos por los que piden eso y Aviación Civil tendrá que atenderles.

- ¿Es reversible?

-Si se considera que se justifica y es analizada y estudiada...

- Hay un foco de iluminación que está en terreno del aeropuerto que obstaculiza el uso del ILS en su categoría II, ¿van a hacer algo para retirarlo o para reducir su impacto?

-Hemos realizado un trabajo de levantamiento de todo el sistema de obstáculos, que es el paso previo y lo que nos toca ahora es ir comunicando esas vulneraciones. Hace unos meses firmamos un acuerdo con el alcalde de Culleredo para notificarle las referencias catastrales de las vulneraciones para que ellos se las notifiquen a los propietarios y puedan eliminar los obstáculos.

- Pero el foco es del aeropuerto, no de un vecino de Culleredo.

-Está en la mano del aeropuerto su solución, tendremos que buscar certificados de franjibilidad, eliminarlos o balizarlos.

- ¿Hay alguna novedad sobre las ayudas a la aproximación en la cabecera 03 [la más alejada a la ría] prometidas por Enaire?

-La próxima semana se publicará una mejora leve pero que ayudará, en ciertos casos a evitar algún desvío por la cabecera 21 [la más cercana a la ría]. En días de niebla cerrada, los desvíos son inevitables. Seguirá habiéndolos aquí, pero hay margen de mejora, sobre todo, en la cabecera sur [la más cercana al monte Xalo]. Enaire nos ha hecho llegar que nos convocará, imagino que en septiembre, para darnos traslado de los resultados de los vuelos de prueba que se realizaron en mayo y, si son favorables [Enaire dijo que habían sido "satisfactorios"], nos marcarán un calendario con el trámite de toda esta maniobra.

- En la cabecera 21, el ILS, según los últimos datos, ofrece resultados peores que cuando se instaló, ¿estudian mejoras?

-No nos consta ninguna incidencia. Está certificado por la empresa mantenedora.

- Si las lecturas del radioaltímetro fuesen correctas siempre, Enaire no cambiaría el punto de decisión en el que los pilotos dicen si aterrizan o abortan, ¿no?

-El ILS pasa sus revisiones periódicas y están certificadas. Si no fuese fiable no estaría funcionando.

- Los trabajadores dicen que no saben cómo se aplicará el nuevo plan director, ¿van a hacer alguna reunión para explicarles los cambios a la plantilla?

-Hasta que no sea firme no se puede empezar a trabajar en él. El plan director es público y se puede consultar. Para nada habla este documento de reducción de plantilla o de recortes de derechos. Al contrario, habla del desarrollo del aeropuerto, de mejoras, de crecimiento.

- Una de las reivindicaciones clásicas es la de devolver la cabecera 21 a su posición anterior, ya que se retranqueó, ¿es posible?

-Es un requisito que se nos estableció, tener 300 metros libres para una cabecera instrumental sin obstáculos y teníamos que tener unas áreas de seguridad debido a que la franja de seguridad no es de 150 metros sino de 75. No es una restricción, no afecta y no penaliza al aeropuerto.

- Los bomberos dicen que, durante la crisis, aceptaron entrar antes para dar servicio a los aviones de primera hora pero que, actualmente, entran a las seis de la mañana y que se han reducido las actividades que realizan antes de que salgan los vuelos y que esto afecta a la seguridad, ¿es así?

-La seguridad del aeropuerto no depende de lo que digamos un trabajador o yo sino de lo que diga la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Nosotros estamos certificados porque cumplimos todos los requisitos, sino, no estaríamos operando y los aviones salen en hora.

- Las operaciones de mercancías, que eran el patito feo de Alvedro han empezado a subir y el plan director prevé que todavía aumente más en el futuro.

-La carga sube este mes. Se dice que hay que ampliar, pero está a un 3% o a un 5%, tiene capacidad suficiente para atender toda la mercancía que dice el plan director. Se plantea un desplazamiento de las instalaciones, pero porque afecta a otras instalaciones. Aquí estamos dispuestos a mover toda la carga que quieran las empresas.

- Aunque no dependa del aeropuerto su llegada, Turkish Airlines sigue teniendo a Alvedro en sus planes de futuro.

-Es buena señal. Estamos abiertos a que pueda operar aquí, pero es una decisión estratégica empresarial.

- ¿Reúnen las condiciones técnicas? En 2014, la pista era más pequeña y decidieron irse para Lavacolla.

-No estaba ejecutada la ampliación de pista, las restricciones no existen y queda en sus manos apostar por este aeropuerto.

- En el plan director no se hace una gran apuesta por el tráfico internacional, se prevé que se mantenga, ¿por qué?

-Nuestro deseo es que aumente, pero hacemos unas estimaciones en base a los ratios de hoy en día. En el plan director hablamos de las instalaciones y de la previsión de pasajeros, nos da igual que sea nacional que internacional.

- ¿Sigue siendo la coordinación entre los aeropuertos gallegos la asignatura pendiente?

-El comité de coordinación viene recogido en un real decreto, le corresponde al Gobierno desarrollarlo. La coordinación es necesaria.

- ¿Qué previsión de pasajeros hacen para este año?

-Buena, acumulamos 27 meses seguidos creciendo, cuatro años subiendo y, si esto sigue así, que parece que sí, este sería el quinto. Lo importante es que siga al alza. Aspiramos a mejorar la segunda mejor cifra, que fue la de 2008, 1,17 pasajeros. El millón de pasajeros lo tenemos estabilizado desde hace años... No podemos pedir más.

- Que Vueling no cancele tanto.

-Son cuestiones de la compañía. Solo podemos pedir explicaciones para conocer la problemática y estar de su lado si podemos solucionarla.