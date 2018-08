El coordinador de Movilización de Greenpeace, Manoel Santos, no es muy pesimista con la situación de la comarca ni la provincia de A Coruña, aunque cree que hay que seguir vigilante de que se amplíe la protección de la costa.

- ¿Cómo queda A Coruña en el informe del litoral?

-No son los peores datos del Estado, sobre todo por el clima y la orografía y porque no hay turismo salvaje. No podemos hacer una lectura del informe ni triunfalista ni catastrofista.

- ¿Comparados con la costa mediterránea o la sur estamos más vírgenes?

-No hay una situación terrorífica pero hay que tener en cuenta que en 30 años en la provincia han aparecido más de siete mil hectáreas de suelo urbanizado. Es un crecimiento exponencial.

- ¿Depende de los gallegos que continúe la destrucción?

-El propio país nos protege de nosotros mismos con su orografía, pero solo el 2,7% de la superficie costera de la provincia está protegida. Y en el Estado llega al 20%. Tiene que haber instrumentos de gestión para que estos lugares, para protegerlos. Necesitamos más espacios protegidos.

- ¿La legislación por parte de las administraciones tiene que endurecerse?

-El Gobierno gallego está tramitando una nueva normativa de Costas y reclamamos que en la misma se tengan en cuenta los ecosistemas. Por una parte hay que abordar los beneficios que se extraen de ellos, como pesca, agua o alimentos y también los servicios reguladores. Y, además, a nivel global, la legislación debe incluir el cambio climático y contar con una estrategia clara porque es fundamental.

- ¿Está la ley desactualizada?

-Hay que tener en cuenta que la norma estatal data de 1988 y que después se adaptó a las comunidades autónomas.