El Mercado de la Cosecha cierra su tercera edición con más de 11.000 asistentes

El Mercado de la Cosecha cerró su tercera edición con gran afluencia de público. Más de 11.000 personas la visitaron en su espacio en el Paseo de los Puentes durante el pasado fin de semana, cuando se ofrecieron todo tipo de actividades vinculadas al rural gallego como parte de la propuesta de Hijos de Rivera. Degustaciones y catas de productos de la tierra, talleres de coctelería y huertos urbanos y actividades infantiles como yincanas y juegos populares fueron algunas de las actividades realizadas por la corporación durante las dos jornadas, en las que también se pudo disfrutar de una variada oferta musical. Los ritmos de Mäbu, Budiño y Vega el sábado se complementaron con los conciertos del domingo, que tuvieron que desplazarse bajo techo debido a las lluvias.

El mal tiempo, sin embargo, no ensombreció el mercado. Las actuaciones estuvieron respaldadas por el público, que bailó al son de artistas como Aldaolado, Ángel Stanich, Birds & Cables y Morgan. Su música, y el resto de actividades de la Cosecha sirvieron además de broche para el Noroeste Estrella Galicia, que contó entre el 7 y el 11 de agosto con actuaciones tan potentes como The Pretenders, Viva Suecia, Temples y Belle and Sebastian.