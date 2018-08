¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 15 de agosto

19.00 horas. La formación dirigida por José Luis Represas ofrecerá en esta actuación, incluida en las fiestas, un programa variado, con obras de diferentes autores y épocas.Plazuela de las Bárbaras

►Humor, emociones y circo en el festival Manicómicos

El ´clown´ argentino Niño Costrini y la compañía de acróbatas Vol´e Temps son algunos de los artistas que participarán en la XVIII edición

►Pinturas de Vanessa Lodeiro

El universo pictórico de la artista toma forma en los rincones que sirvieron como contexto de sus propias experiencias personales, como los paisajes marítimos de A Coruña.

Casa Museo Casares Quiroga

Calle Panaderas, 12

►This Is Not An Exit. Muntean/Rosenblum´

Propuesta de Markus Muntean y Adi Rosenblum que presenta como obra central una nueva instalación que incluye esculturas, una performance y proyección multipantalla.

Museo de Arte Contemporáneo Avenida de Arteixo, 171

►'Vida´, de Gervasio Sánchez

El autor presenta 65 imágenes bélicas sacadas en diferentes contextos políticos, geográficos y temporales, que quieren destacar el triunfo de la vida sobre la tragedia.

Afundación Cantón Grande, 8

►Festival de Arraigo

19.30 horas. Las formaciones folclóricas Xabre, Os Gaiteiriños y Eidos actuarán en la plaza de la Tolerancia. Media hora más tarde lo hará en Pablo Iglesias la Tuna de Veteranos.

Plazas de Tolerancia y Pablo Iglesias

►Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Las casetas de las librerías permanecerán abiertas de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas para ofrecer toda clase de libros y grabados descatalogados y de ediciones especiales.

Jardines de Méndez Núñez

►Clausura de la feria Mostrart

La feria de los artesanos gallegos ofrece hoy la última oportunidad para contemplar las creaciones de los 57 talleres participantes, entre los que siete debutan en este certamen.

Jardines de Méndez Núñez

►Fotciencia 15

Exposición de fotografía científica en la que se podrán contemplar 49 fotografías seleccionadas entre las 700 presentadas al concurso organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Muncyt Plaza del Museo Nacional, 1



