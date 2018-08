La Xunta aplaza por motivos técnicos la cobertura del patio del Eusebio da Guarda

La Consellería de Educación pospone de forma indefinida la instalación de una cubierta en el patio del colegio Eusebio da Guarda, obra para la que el Concello denegó el pasado viernes la licencia solicitada al considerar que debía haberse presentado previamente un estudio de detalle para esa actuación. Pero la razón del aplazamiento de la obra no es de ese tipo, ya que pese a haber reclamado el permiso, la consellería argumenta ahora que no es posible llevar a cabo el proyecto porque los muros del colegio no tienen "capacidad estructural suficiente para soportar la nueva estructura de la cubrición".

Según Educación, sus técnicos efectuaron catas en los cerramientos del centro sobre los que iría apoyada la estructura de la cubierta, que inicialmente iba a ser desmontable, y descubrió que no podrían sostener ese peso. El departamento autonómico anuncia que durante el próximo curso mantendrá conversaciones con el Concello y la Dirección Xeral de Patrimonio, organismo integrado en su propia estructura, para alcanzar "una solución viable para todas las partes".

En relación con la exigencia municipal de un estudio de detalle para llevar a cabo las obras, justificado por el aumento de edificabilidad que implicaría la cobertura del patio, Educación señala que Patrimonio considera "inviable" redactarlo por las condiciones que establece la ficha del colegio en el catálogo de elementos protegidos del plan general. Según la consellería, habría que modificar esa ficha para que la cubierta pudiera ser autorizada.

El Concello tiene una opinión totalmente diferente sobre este asunto, ya que fuentes municipales explican que la cobertura del patio es compatible con la lista de elementos y características del edificio que aparecen como protegidos en esa ficha, por lo que no sería necesario modificarla. También advierten esas fuentes que al tratarse el Eusebio da Guarda de un Bien de Interés Cultural, la cobertura del patio con materiales rígidos debe ser autorizada de forma inexcusable por la Dirección Xeral de Patrimonio.

Viabilidad

Para los técnicos municipales, la ficha en la que aparece el colegio no debe ser alterada para incluir la construcción de la cubierta del patio porque la viabilidad de esa actuación dependerá del diseño que se elabore y de la decisión sobre el mismo que adopte Patrimonio. El origen de este proyecto se sitúa en la iniciativa de la Asociación de Nais e Pais (ANPA) del colegio Eusebio da Guarda, que solicitó licencia el 8 de julio de 2015 para instalar en el patio una cubierta textil móvil. Esta propuesta, según el Concello, no alteraba la edificabilidad del centro y por lo tanto no hacía preciso un estudio de detalle, al tiempo que reducía la afección sobre el inmueble.

El ANPA recibió el permiso el 7 de agosto, junto con la autorización para traspasar la iniciativa a la Consellería de Educación, a la que se dio un plazo de seis meses para comenzar las obras. Pero el 14 de octubre ese departamento solicitó una prórroga de 6 meses por "dificultades en el suministro del material" para cubrir el patio. Seis días más tarde se advirtió a la consellería que debía pagar las tasas por la prórroga, a lo que contestó el 18 de noviembre que al no estar adjudicada la obra, no se podían abonar, ya que la Xunta obliga a los contratistas que ejecutan los proyectos a sufragar ese tipo de costes.

El Concello solicitó a Educación el 7 de diciembre que informase de la fecha prevista para el comienzo del proyecto con el fin de analizar si podría aplazar el pago de las tasas, pero la respuesta no llegó hasta marzo de 2016 y para mencionar que no se sabría cuándo se adjudicarían los trabajos hasta que se abriese el ejercicio contable de ese año y se estableciesen las prioridades presupuestarias, a lo que se añadía una nueva petición para aplazar el abono de las tasas.