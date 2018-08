El hotel que aloja a la Diputación

Algunas personas ignoran mucho más su propia ciudad que una al otro lado del mundo y tienden a valorar más lo ajeno que lo propio. La Diputación pretende dar a conocer entre los coruñeses uno de esos edificios desconocidos para muchos, el de la Avenida do Porto en el que tiene su sede, con unas visitas guiadas las tardes de los jueves con las que conmemora su trigésimo aniversario. El inmueble tuvo una vida anterior como hotel, el Embajador. Cuando el Deportivo no estaba en la élite del fútbol español, los coruñeses solo podían ver en vivo a los grandes equipos si participaban en el torneo Teresa Herrera. Y hubo una época en la que los jugadores del Barcelona o del Real Madrid se alojaban en las habitaciones del Embajador, hoy ocupadas por despachos administrativos de la Diputación.

Toda la historia sobre el ente provincial está resumida en estas visitas guiadas. El recorrido dura unos cincuenta minutos y durante la visita se conoce la construcción e historia del edificio hasta acabar con las vistas desde la última planta. El concepto de la visita no es el típico guía turístico que va comentando, columna a columna, todos los detalles históricos y artísticos, sino que una botones del hotel Embajador es la maestra de ceremonias. En el recorrido no solo explica la historia del pazo, sino que también hace partícipe a los asistentes, ya que ejercen de diputados cuando se sientan en el pleno provincial. "Que por el trigésimo aniversario estemos realizando estas visitas no es solo a modo de celebración, que también, sino para que la gente entienda el trabajo que se realiza en la diputación", comenta una de las responsables de la iniciativa. Las indicaciones sobre el pazo durante la visita van acompañadas de una explicación sobre las funciones que tiene la Diputación, la elección de los diputados a través de partidos judiciales o la división política de España en provincias en la Constitución de 1802.

A principios de los años 40 del siglo pasado, el empresario Emilio Rey Romero incentivó la construcción de uno de los primeros edificios multiusos de la ciudad. En 1948 se inauguraron, con quince días de diferencia, el actual teatro Colón, que en un principio iba a llamarse María Cristina, y el extinto hotel Embajador, que iba a denominarse Bahía. La ambivalencia del edificio no se limitaba a esas dos funciones, sino que una parte del hotel también estaba dedicada a oficinas, donde se establecería la Diputación. Las primeras décadas del alojamiento fueron muy buenas, la ciudad estaba en auge y era muy común que artistas, como Cafrune o Pucho Boedo, que iban a actuar al teatro, se hospedaran en el Embajador. También personalidades como el rey de Jordania Abdullah I, invitado por Franco y el exalcalde Alfonso Molina, se alojaron en el hotel. Con el paso del tiempo la afluencia de visitantes fue decayendo y gran parte del alojamiento fue, poco a poco, siendo adquirido por la Diputación para, en 1988, acabar definitivamente con el hotel e inaugurar el Palacio Provincial, donde reside en la actualidad.

A lo largo del edificio hay todo tipo de obras pictóricas y fotografías. Dentro de la colección de cuadros hay varios de miembros femeninos de la realeza, como el retrato de la reina Isabel II, que está acompañada de los de las reinas y regentes María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y María Cristina de Habsburgo-Lorena. También hay cuadros de gobernantes gallegos importantes como el expresidente del Gobierno José Canalejas. En la parte superior del salón de plenos, donde se sitúan la prensa y los espectadores, están representados casi todos los presidentes que ha tenido el Ejecutivo provincial, entre ellos Julio Wonenburger, un empresario que fabricó gran parte de las alcantarillas de la ciudad. Otro dato curioso es que Enrique Marfany Oanes fue el presidente que impulsó la adquisición del edificio como sede oficial de la institución. El año en que se iba a inaugurar con ese fin, fue destituido como máxima autoridad de la Diputación. En el glosario de presidentes hay uno con una interrogación, ya que no se sabe con seguridad quién fue el máximo mandatario del periodo.

El gesto de todos los participantes que terminan la visita es de satisfacción con las vistas que se disfrutan desde la terraza del inmueble."Es una visita muy interesante, la persona que realiza el recorrido parece muy formada y ofrece mucha información, repetiría sin duda", concluye María Rodríguez, tras el último recorrido."Me pareció una visita muy entretenida, con datos muy precisos y enriquecedores; además, la guía hace el recorrido muy ameno", comentó Carlos Jiménez.

La iniciativa de la institución provincial está teniendo muy buenos resultados de público. De hecho, ya no quedan entradas libres para poder visitar el edificio en las visitas aún programadas. Debido al buen recibimiento que ha tenido la iniciativa, el Gobierno provincial se plantea prolongar las visitas más allá del jueves 6 de septiembre, última fecha prevista hasta ahora.