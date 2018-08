La cárcel abre su agenda

La cárcel de la Torre se despereza de sus años de abandono mientras el Ayuntamiento e Interior esperan por una resolución judicial sobre la titularidad de la vieja prisión provincial. Proxecto Cárcere, entidad a la que el Concello le ha encomendado revivir el espacio como centro autogestionado, ha iniciado una recogida de firmas para que las administraciones profundicen en las mínimas reformas realizadas debido al pésimo estado de las instalaciones. A las puertas está el inicio de curso y, a pesar de estas cuestiones sin cerrar, los cien metros cuadrados disponibles comienzan a tener planes para marcar en el calendario

Son solo cien metros cuadrados de los 1.300 que ocupa la antigua cárcel pero comienzan a tener la agenda ocupada. Proxecto Cárcere prepara el inicio del curso con varias peticiones de uso y alguna convocatoria inmediata. Mientras, hasta cuarenta personas al día, desde vecinos a turistas, se acercan a ver el reducido espacio que se ha podido abrir a la ciudadanía dado el mal estado de la prisión, que impidió abordar más obras de las previstas. Todos los lunes, miércoles y viernes, los miembros del colectivo, que gestiona el espacio sin contrapartida económica, están allí para mostrar lo que hay y adecentar el espacio para las actividades que se están incorporando al programa, como presentaciones de libros y discos, documentales y exposiciones.

La actividad interior se ciñe al vestíbulo principal y algunas salas, que saben a poco a los visitantes que se han acercado desde la reapertura del día 4. Otros espacios que se están convirtiendo en protagonistas son el pórtico y los jardines, con acceso libre cualquier día pero con normas de uso: promover y respetar los derechos humanos -"no machismo, no racismo, no homofobia ni transfobia, no xenofobia..."-, no realizar actividades relacionadas con partidos políticos y dejar el espacio "como se encuentra o mejorarlo, si fuese posible".

Precisamente, en el pórtico tendrá lugar una de las primeras convocatorias, de carácter divulgativo y organizativo. Los miembros de Proxecto Cárcere han previsto celebrar el 22 una "escuela café" para explicar cómo va a funcionar el espacio como centro autogestionado y qué hay que hacer para incorporarse o usar las instalaciones. Puede asistir cualquiera con aviso previo (proxectocarcere@gmail.com).

Esta mañana, el penal será escenario de su primera rueda de prensa, la presentación del I Memorial Irmáns da Lexía, que organizan el 26 de agosto en Guitiriz Irmandade Manuel María, Asociación Xermolos y Riazor Blues. Todas las actividades tienen que ser comunicadas previamente al Concello antes de su celebración. Será también espacio de ensayo de grupos como los Kilomberos. Paralelamente, Proxecto Cárcere ha iniciado una recogida de firmas para que se realicen más reformas. La cesión definitiva de la prisión está a la espera de la decisión de los tribunales sobre el conflicto entre Interior y el Concello.