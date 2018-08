Una familia copa el podio de las tortillas

Seis mesas, más de veinticinco tortillas y diez miembros del jurado evaluando la textura, sabor y presentación del plato estrella que abre las fiestas de O Castrillón. En esta ocasión, dos de los premios se quedaron en una familia, ya que Juan Manuel Costa y Muriel Costa, que recogieron el tercer y primer puesto respectivamente, son abuelo y nieta. La familia se presentó por primera vez. "La principal razón por la que nos presentamos es para ayudar al barrio", indicó Juan Manuel Costa. En cuanto a la segunda posición se quedó en el barrio, ya que Dorinda Marzoa obtuvo la medalla de plata. Dos de las ganadoras eran con cebolla.

Esta vecina lleva tres ediciones participando, las dos anteriores obteniendo el tercer puesto y esta ha escalado un lugar en el podio. "Estoy contenta de conseguir el segundo premio, pero ya llevo tres años intentándolo y quiero ganar, seguiré apuntándome hasta conseguir la victoria", comentó ayer Dorinda Marzoa. "Los únicos ingredientes que utilizo son la buena calidad y el cariño", continuó la cocinera de la segunda mejor tortilla.

Ante la siempre posible amenaza de lluvia, los más de cien asistentes que rodeaban el concurso estaban, por una parte, expectantes para averiguar quién sería el ganador y, por otra, ansiosos de catar los manjares que se habían presentado. Según la organización, solamente pueden presentarse personas que no sean hosteleras y, en un principio, que sean de barrio, pero tras más de diez años de existencia el certamen este ha traspasado las fronteras del barrio coruñés, ya que muchos de los participantes no pertenecían a O Castrillón. Las bases del concurso especifican que la tortilla debe ser tradicional, con la cebolla como único ingrediente que se puede elegir si utilizar o no.

"Durante una de las primeras ediciones hubo algún que otro problema, y entre eso y el crecimiento de la cita decidimos que el jurado dejara de estar formado por hosteleros del barrio y pasaran a decidir algunos restauradores de los locales más afamados de A Coruña", explicó el ex presidente de la asociación de vecinos de O Castrillón Domingo Verdini. El tribunal estuvo compuesto de algunos de los gastrónomos más reputados de la ciudad como A Pulpeira de Melide o el Asador Coruña. Una profesora de nutrición y cocina fue la única mujer del tribunal, formado por diez miembros.