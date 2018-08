¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

Viernes

►Talleres y verbena en las fiestas de O Castrillón

Desde las 11.00 horas. El último día de fiestas en el barrio de O Castrillón se cierra con talleres mediombientales para todos los públicos, teatro y verbena con la Orquesta Compostela.

►Representación teatral de Noite Bohemia

20.30 horas. La compañía teatral de la Asociación Cultural Zalaeta, Noite Bohemia, representa Miles gloriosus, una de las obras más populares de Plauto.

Centro Cívico de Castrillón

►'El color de las hojas´, en el Muncyt

El Muncyt organiza un taller de cromatografía, en el que se estudiarán los pigmentos de las hojas. Se podrá acudir en dos pases, a las 13.00 y a las 18.30 horas.

Muncyt

Plaza del Museo Nacional, 1

►Arte y moda gallega en Méndez Núñez

De 11.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas se puede visitar la feria Made in Galicia, en la que los emprendedores gallegos muestran sus piezas de moda, artesanía o gastronomía.

Jardines de Méndez Núñez

►Siguen las actividades de ´Coruña viva´

11.00 h. El programa medioambiental de Coruña viva continúa en la plaza de Pablo Iglesias con el taller Reconecta coa natureza, en el que se realizarán comederos para aves.

►Espectáculo acrobático de Susana Moreno

19.30 horas. La compañía Sue Moreno ofrece su espectáculo de acrobacias aéreas 4.0. Si llueve, la actividad se trasladará al centro cívico de O Castrillón.

►Concierto cómico de Cultura Activa

19.00 horas. Cultura Activa rompe en el Marineda City los formalismos de la música culta con su Concerto magnífico, en el que revisa de forma humorística el género.

Marineda City

Avenida de Arteixo, 43

►Humor y equilibrismo con Manicómicos

Desde las 12.00 h. El Festival Manicómicos sigue con los shows de artistas como Niño Costrini e Irene de Paz en las Conchiñas, y de Nezdames & Nezsieurs en Sta. Margarita.

Varias localizaciones

►Feria del Libro Antiguo

Libros de segunda mano y ediciones descatalogadas se pueden ver en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, en Méndez Núñez.

11.00-14.00 y 17.30-22.00 h.

Sábado

►Concierto de The Dawlins en el Playa

El grupo madrileño The Dawlins protagoniza un concierto de country, rumba y folk como parte del ciclo Atardeceres Playa Club by Absolut.

20.00 horas

►Feria del Libro Antiguo

Libros de segunda mano y ediciones descatalogadas se pueden ver en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, en Méndez Núñez.

11.00-14.00 y 17.30-22.00 h.

►Carmina Burana llega a la plaza de María Pita con la Sinfónica de Galicia y la soprano Raquel Lojendio



Domingo



►Actuación de la Banda Municipal

La Banda Municipal protagoniza una actuación con el grupo Orquesta de Malabares de Pistacatro, en el que unirán música y circo en María Pita.

20.30 horas

►Feria del Libro Antiguo

Libros de segunda mano y ediciones descatalogadas se pueden ver en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, en Méndez Núñez.

11.00-14.00 y 17.30-22.00 h.

►Tarde de música con Arty!

La percusión de los Kilomberos, y los ritmos de los Djs AJD y Luccidrum sonarán en el Arty! de la Sala Moom 57.

Desde las 16.00 horas



