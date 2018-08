El gasto de las fiestas alcanza los 1,4 millones de euros con alquileres, publicidad y cachés

El consejo rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) aprobará esta semana un incremento de 382.000 euros sobre el gasto autorizado para cubrir las contrataciones de las fiestas de María Pita 2018 que se han celebrado durante este mes. Con esta modificación, el gasto de estos festejos alcanza los 1,46 millones de euros.

Antes de la celebración de las fiestas, el presupuesto era de 1,08 millones de euros, pero los alquileres y la publicidad han aumentado esta cifra. El Ayuntamiento tenía previsto un gasto de 100.000 euros en el alquiler de maquinaria e instalaciones, aunque finalmente han sido 328.000 euros. La propaganda para anunciar conciertos y espectáculos alcanza los 150.000 euros, el triple de lo programado el pasado junio sobre la primera fase de las fiestas de María Pita.

El gasto llega también hasta los 1,45 millones de euros por los cachés, de 905.000 euros; la vigilancia y seguridad, de 50.000 euros; y otros gastos diversos, que alcanzan los 29.000 euros. El IMCE autoriza en los próximos días el incremento del gasto para cubrir la celebración de las fiestas de María Pita que reunieron a miles de personas. La organización del festival Noroeste Estrella Galicia informó hace unos días que los conciertos celebrados tanto en Riazor como en otros puntos de la ciudad atrajeron a más de 90.000 asistentes.

Del presupuesto total de las fiestas coruñesas, los cachés de los artistas suponen el mayor gasto. El multitudinario concierto de Raphael en la plaza de María Pita, con más de 29.000 personas según fuentes municipales, costó 92.000 euros y el de Gloria Gaynor, 82.000 euros. La contratación más cara fue la de The Pretenders, que actuaron en la playa de Riazor, con un gasto de 196.988 euros, seguida de la de Belle and Sebastian, de 121.000 euros. Los cachés más bajos, que no superan los 800 euros, son los de Playa Desmayo, Birds & Cables, Mounqup y The Soul Breakers.