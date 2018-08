El 'street style' gallego en la pasarela

El joven diseñador Víctor Regueiro creció entre los hilos, agujas y dedales de su madre, que es modista, y fue quien le transmitió la pasión por la moda desde pequeño y le animó a estudiar diseño. Al concluir sus estudios en la escuela Goymar Galicia, se presentó a los XXXIII Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores y resultó ganador. El 6 de septiembre representará a la comunidad en el Club de Bellas Artes de Madrid, con su colección 'Back Again', inspirada en la moda callejera de los años 90. Tras el certamen, quiere consolidar su propia marca y sacar colecciones rápidas

Visualizar las prendas, escoger los tejidos y diseñarlas según un estilismo concreto, es la vocación del diseñador Víctor Regueiro, al que le viene la pasión por la moda desde pequeño. "En mi casa se hablaba mucho de moda, porque mi madre se dedica a la confección. Ella tiene un estudio de arreglos de ropa y yo siempre iba y veía como cosía. A partir de ahí me empezó a picar el gusanillo, pero no en el campo de la confección, sino en el diseño y estilismo", cuenta Regueiro, que representará a Galicia en los XXXIII Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, el 6 de septiembre en Madrid.

Regueiro terminó la carrera en Goymar Galicia hace menos de un año y por medio de la escuela, decidió presentarse al concurso de Moda para Jóvenes Diseñadores, que no pensaba ganar. "Cuando presenté el portfolio con mis diseños y creaciones pensé que alguna posibilidad de ganar tenía, pero había mucha competencia entre mis compañeros y la moda es muy subjetiva. No me esperaba ser el ganador, pero el jurado valoró mis diseños y decidió que fuera yo", comenta emocionado al ser el elegido para representar a Galicia en el certamen. "Me siento muy orgulloso de representar a mi comunidad. Además, por asistir me dan un premio acreditativo, que es lo que necesitaba para dar un espaldarazo a mi carrera que acaba de empezar".

Back Again es la colección que llevará al concurso que se celebrará en el Club de Bellas Artes de Madrid, con la que pretende adaptar la moda de los años 90 a las tendencias de hoy en día. "Me inspiré en la moda callejera de ciudades como Londres, Nueva York o Los Ángeles para diseñar esta colección, porque buscaba hacer prendas denim, algunas muy anchas o sudaderas oversize", explica Regueiro, que enmarca su colección en el street style, el estilo con el que se siente más cómodo. "Me gusta mucho el diseño de moda enfocado a la juventud, a un público de 25 a 35 años, y ofrecerle prendas más alternativa e informales . No me veo en la sastrería ni haciendo vestidos de fiesta, me encanta diseñar sudaderas y vestidos con cremalleras".

Algunos de sus referentes son el diseñador belga Raf Simons, el español Balenciaga y marcas como Angels y Vetements, que son las que más pueden influenciar sus creaciones al ser moda urbana . También admira a Chris Stamp, con quien le gustaría colaborar en alguna colección. "Es un diseñador bastante innovador que no solo se dedica a diseñar ropa, si no que va un paso por delante al llevar la moda al diseño de muebles y a la iluminación. Es una persona que abarca el diseño en muchos campos y eso me fascina", cuenta Regueiro.

El joven diseñador pretende que la gente que lleve sus prendas se sienta identificado con el estilo "rompedor" y "ecléctico" de sus creaciones. "Busco que una persona que lleve prendas de mi marca se sienta bien al llevarlas, que se sienta libre, divertida y que sea una persona que disfrute la vida como las prendas que lleva, porque la moda es una forma de comunicar y transmitir la personalidad de cada uno", explica el coruñés, que ya tiene objetivos en mente tras el certamen.

"Lo que más me gusta del mundo es crear una colección desde cero, empezar a buscar tejidos, hacer los diseños e idear un montón de propuestas. A partir de ahí, confeccionar las prendas y presentar la colección en un desfile, ¡eso no tiene precio!". Pero lo que quiere probar ahora, como forma de consolidar su marca tras el concurso, es el fast fashion, colecciones muy rápidas. "Quiero sacar prendas nuevas cada semana y trabajar cosas diferentes todo el rato, aunque por ahora me centraré en el certamen", concluye.