Los trabajadores se encierran en el Atlántico a la espera de acuerdo entre Hotusa y Parisiana

La concesión del hotel Atlántico a Parisiana, que pagaba al Ayuntamiento un canon anual de 2.500 euros, finaliza hoy y el nuevo alquiler a Hotusa, que será de 1,8 millones de euros al año, comienza mañana. La arrendataria ha confirmado la continuidad de los trabajadores, a pesar de que el pliego no exige su subrogación, pero todavía quedan algunos flecos sueltos. El hotel deberá entregarse vacío, aunque Parisiana ha propuesto a Hotusa un acuerdo por el alquiler de los muebles. Una negociación que permitiría la inmediata reapertura del establecimiento hotelero y el mantenimiento de la plantilla. Para evitar la retirada del mobiliario, los empleados se concentran dentro del hotel desde ayer a las doce de la mañana, cuando salieron los últimos clientes de NH

Los trabajadores del hotel Atlántico permanecen dentro del inmueble desde ayer a las doce de la mañana, momento en el que abandonaron el alojamiento los últimos huéspedes de NH, a la espera de un acuerdo entre Parisiana, cuya concesión finaliza hoy, y Hotusa, la nueva arrendataria del hotel a partir de mañana.

La plantilla, a la que Hotusa ha confirmado su subrogación, vigila que Parisiana no vacíe por completo el inmueble pues de esta forma no se podría iniciar inmediatamente la actividad hotelera. "No queremos que se saquen los muebles porque nos quedaríamos en la calle", apunta el delegado de Comisiones Obreras, Juan José Souto.

El pliego de condiciones del nuevo contrato, por el que la ganadora de la subasta pagará al Ayuntamiento 1,8 millones de euros anuales, establece que la nueva arrendataria deberá continuar con la actividad hotelera, mantener la categoría cuatro estrellas y al número de trabajadores, que actualmente son 41. En caso de no cumplir estas condiciones, se podría rescindir el contrato e iniciar de nuevo el proceso de subasta.

Para evitar esta situación es necesario un acuerdo entre Parisiana, que pagaba 2.500 euros anuales de canon, y Hotusa sobre el mobiliario del hotel. Una negociación que se inició ayer, ya que la concesionaria propuso a la nueva arrendataria el alquiler de los muebles por el periodo de un año. Sin embargo, a principios de mes, antes de la formalización del nuevo contrato, el Concello recibió un correo de Parisiana en el que preguntaba cuál iba a ser el procedimiento para la retirada o cesión del mobiliario. Dos semanas después, la concesionaria pone impedimentos y solicita quince días para vaciar el inmueble. Un plazo que ha denegado el Ayuntamiento, "preocupado", según el concejal de Turismo, Alberto Lema, por los daños que puedan quedar en el hotel. Esta es otra de las razones por la que los trabajadores hacen guardia en el interior del Atlántico, ya que no descartan que Parisiana "destroce parte del mobiliario para evitar la entrada de Hotusa", según Souto.

Lema explica que "el pliego del año 68" expone que "el hotel se tiene que entregar libre de enseres" por lo que en caso de no haber acuerdo, Parisiana, que ayer evitó hacer declaraciones, debería retirar en el día de hoy todos los muebles del hotel. Una mudanza exprés, ya que a las 23.00 horas las llaves del Atlántico serán del Ayuntamiento, que se las entregará a Hotusa a partir de la medianoche. "Lamentamos que la transición no sea más fluida", manifiesta el concejal de Turismo, que ayer se reunió con los trabajadores y representantes de Hotusa, Parisiana y NH para buscar "una solución" que beneficie a todas las partes. La nueva arrendataria tiene ahora en su mano aceptar el acuerdo de Parisiana para alquilar los muebles y empezar reabrir el hotel con el nombre Eurostars Atlántico. En su página web ya pueden realizar reservas para este viernes a un precio de 110 euros la noche en habitación doble. "Hotusa nos dice que, como tarde, empezaremos a trabajar el próximo lunes", reconoce el delegado de Comisiones Obreras.

La ganadora de la subasta mantendrá a la actual plantilla, aunque el pliego solo exige que continúe con los mismos puestos de trabajo. "Exigir la subrogación en los pliegos sería ilegal porque es un contrato de alquiler privado. Además, mantener los 41 puestos de trabajo garantiza la seguridad jurídica de los empleados ya que con la subrogación podrían despedirlos al día siguiente", explica Lema.

Críticas del BNG

El BNG considera "indignante y bochornosa la inacción" del Gobierno local en el relevo de la concesión del hotel Atlántico. A través de un comunicado, los nacionalistas critican "la incertidumbre" que esta situación ha provocado en los trabajadores. El BNG, que traslada su apoyo a los trabajadores, lamenta que el Concello "nunca haya considerado una prioridad la continuidad del personal". "Ahora mismo la única certeza real es que se está vaciando el hotel", manifiestan los nacionalistas.