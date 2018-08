Domingos Merino, a persoa detrás do alcalde

Na imaxe superior, a parella do alcalde Domingos Merino, Jorge Galiñanes, co que conviviu durante 28 anos, nun fotograma do documental Outra Coruña Posible-Domingos Merino, onde ofrece un dos relatos do político máis persoais da peza audiovisual. Na segunda imaxe, Domingos Merino recibe a vara de mando de mans da alcaldesa saínte, Berta Tapia, no ano 1979. Merino só ostentaría o cargo ata 1981, ano no que deixaría a alcaldía en mans de UCD tras unha moción de censura.