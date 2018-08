Los 'platos' que lo incluyen todo

"El taller puede ser una manera de poner en valor la música como canal de comunicación entre las personas y una herramienta para derrumbar prejuicios", afirmó ayer el presidente de la asociación cultural Negus, Óskar Méndez. Con esa premisa como objetivo, Negus, con el apoyo financiero de la Fundación Emalcsa, comenzó el proyecto de realizar un taller de pinchadiscos inclusivo. "La idea surgió de un par de miembros de la asociación que son DJ´s profesionales, encontramos la financiación y varias asociaciones estuvieron interesadas", explicó Méndez. A varias ONG les atrajo el proyecto: Down Coruña, Cogami, Ecos do Sur y Artefíos.

Tras la propuesta del taller hubo un aluvión de solicitudes, sobre todo en Down Coruña, donde tuvieron que hacer dos grupos diferentes para que todos pudieran participar. "La predisposición de los chicos fue total, unos más que otros por supuesto, pero fue una experiencia vital increíble", indicó el presidente de Negus. Las clases empezaron desde lo más básico, las técnicas de los platos, poner la aguja sobre los discos, escoger la música que ellos quisieran mezclar... Para terminar llegó el momento que todos querían, el scratch y mezclar los sonidos. "Muchos de ellos no habían visto un vinilo en su vida, aprendieron muchas cosas y lo disfrutaron, lo sé porque como no tienen nuestros prejuicios si algo no les gusta te lo hacen saber", contó Óskar Méndez.

Para que la inclusión fuera total la asociación Negus decidió celebrar una fiesta final de todos los alumnos para que compartieran experiencias y expusieran lo aprendido. "Una vez terminado el curso muchos lo dejaron pasar, pero otros, gracias a enseñanzas como descargar música de forma fácil y legal, quisieron continuar con el mundo del pinchadiscos e incluso se han comprado una mesa de mezclas", explicó Méndez.

Como colofón de la experiencia algunos de los alumnos del taller pudieron ejercer como DJ´s profesionales en el Mercado de la Cosecha. La actividad, que se encuentra enmarcada dentro del festival Noroeste, decidió ambientar el parque del paseo de los Puentes con grupos como Morgan o Los Estanques intercalados con disyóqueis inclusivos del taller organizado por Negus.