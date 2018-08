El Atlántico, de los años 60 a hoy

El Atlántico fue inaugurado en 1968. Tras 50 años de concesión, la adjudicataria, Parisiana, dijo adiós al hotel el martes. La empresa pagó durante este tiempo un canon anual de 2.500 euros por el terreno donde se asienta tras asumir la inversión de la construcción el edificio y posteriores reformas. Tras dirimirse en los tribunales la fecha del fin del contrato a favor del Concello, este sacó el alquiler del edificio a subasta. Ganó Hotusa, con la oferta más alta, 1,5 millones. El alquiler será por un máximo de 20 años. El hotel reabrió ayer sus puertas, aunque no con todo el traspaso atado: en su interior siguen los muebles de Parisiana

El hotel Eurostars Atlántico, de Hotusa, recibió ayer a sus primeros huéspedes. Lo hizo después de días de tensión por la continuidad de los trabajadores, que finalmente se confirmó, y por los muebles de la antigua concesionaria, Parisiana, que decidió dejar en el interior del inmueble a falta de un acuerdo.

►¿Cuándo se construyó el hotel Atlántico? En 1968, pero sus orígenes se remontan a 1923, ya que se edificó en la parcela donde se encontraba el Atlántic Hotel, una joya arquitectónica que alojó a numerosas celebridades. Aquel inmueble, que se convirtió en uno de los espacios de referencia de la burguesía local, formaba parte de un complejo de edificios de diseño similar formado por el Kiosco Alfonso y La Terraza de los jardines de Méndez Núñez. Al finalizar la Guerra Civil, el edificio, propiedad del que fuera presidente del Gobierno de la Segunda República, Santiago Casares Quiroga, fue incautado por la dictadura de Franco pasando a manos del Gobierno local, que lo cedió en concesión. Fue a Sociedad Parisiana SA que se encargó de la construcción del edificio.

►¿Cuánto duró la concesión a Parisiana? 50 años. Desde 1968 hasta el pasado martes, cuando su presidente, Juan Carlos Grijelmo, entregó las llaves del hotel al Concello. Fue el Tribunal Superior de Xustiza el que concluyó que la concesión expiraba este mes, y no en 2020 como defendía Parisiana. Una sentencia emitida en julio desestimó el recurso de apelación promovido por esta sociedad contra el fallo de un juzgado de A Coruña de septiembre del año pasado que avalaba que la explotación del recinto hotelero finalizaba el 21 de agosto de 2018. Así lo sostenía el Concello, frente a la interpretación de la empresa, que defendía la conclusión de la concesión el 10 de enero de 2020. Los magistrados del Superior establecieron el fin de la relación entre Parisiana y el hotel Atlántico 50 años después de la fecha del inicio de la explotación que señala el pliego rector de la misma, que es el 21 de agosto de 1968, y que coincide además con la inauguración del edificio -con presencia del entonces ministro de Turismo, Manuel Fraga-, tal como refleja la prensa local de la época. Parisiana SA se apoyaba en el certificado del arquitecto director de las obras del hotel que, con fecha de 10 de enero de 1970, recoge la finalización de la totalidad de las instalaciones del inmueble y la entrada en servicio de todas las secciones del complejo, para defender que su concesión expiraba casi un año y medio después de cuando consideraba el Concello.

►¿Qué cantidad pagaba por la concesión? Durante este tiempo, tras la inversión de la construcción del hotel y en concepto de cesión del terreno, la empresa pagaba al Concello un canon anual de 2.500 euros, inamovibles en 50 años. En 2012, Parisiana mantuvo una reunión con el entonces alcalde, Carlos Negreira, para ofrecerle la opción de compra del edificio o, en su defecto, ampliar la concesión. Ofreció 75.000 euros anuales hasta 2020, año en el que finalizaría la concesión, y a continuación elevaría la cifra hasta los 150.000 euros. El presidente de la empresa asegura que nunca recibió noticias del Concello y en julio de 2015 intentó reunirse con Xulio Ferreiro para presentarle una propuesta similar.

►¿Se realizaron obras en el hotel Atlántico? Sí. Parisiana invirtió 3,9 millones de euros para rehabilitar el interior del edificio en 1999. Juan Carlos Grijelmo reveló a este diario hace tres años que el dinero destinado a estas obras todavía fue amortizado en 2016. Con Francisco Vázquez como alcalde, propuso una reforma para acristalar la fachada pero nunca se llevó a cabo.

►¿Quién gestionaba el hotel hasta ahora? La cadena NH, que nunca reveló la cantidad que pagaba a Parisiana por el alquiler, ya que se trata de un contrato privado. Hace años negó que la cifra ascendiese a 500.000 euros. El pasado lunes, los últimos huéspedes del NH abandonaron el hotel y la cadena retiró los enseres rotulados con su marca.

►¿Cuál era el plan del Concello sobre los usos del hotel Atlántico al finalizar la concesión? Marea Atlántica incluyó en su programa electoral el compromiso de convertir el hotel en una residencia universitaria pública. El Gobierno local también tuvo entre sus planes utilizar el edificio para instalar viviendas públicas o para acoger temporalmente a personas en situación de emergencia. Hace tres meses, el Concello decidió mantener la actividad hotelera para, alegaron, no dañar el turismo de la ciudad. Fue entonces cuando la Junta de Gobierno Local aprobó las condiciones para subastar el alquiler del edificio.

►¿Cuáles fueron esas condiciones? El Ayuntamiento impuso como condición de la puja que la nueva arrendataria debe mantener la actividad hotelera, la categoría de cuatro estrellas y el mismo número de trabajadores [41]. Además, el Gobierno local elevó el canon a un mínimo de un millón de euros.

►¿Cómo fue el proceso de subasta? Cinco cadenas hoteleras y dos inversores pujaron por el alquiler del edificio del hotel Atlántico en la primera fase de la subasta. NH, Barceló, Attica 21, Hoteles Elba, Galena, Center Coruña y la empresa Reunec, propiedad de los socios de la concesionaria del hotel Finisterre, fueron las candidatas. En la segunda fase de la subasta, las cadenas Attica 21, de Manuel Jove, y Hoteles Elba, de Ángel Jove, se retiraron. Galena Hoteles fue finalmente la ganadora subasta al presentar la oferta económica más elevada, de 1,5 millones de euros, aunque con el IVA pagará al Concello un total de 1,8 millones de euros. La cadena pertenece al Grupo Hotusa, dirigido por Amancio López, que cuenta con las marcas Ikonik, Exe y Eurostars.

►¿En qué situación quedaron los trabajadores? El Ayuntamiento defendió que en el pliego de condiciones del nuevo contrato no podía incluir la subrogación de los trabajadores porque se trata de un alquiler. A cambio, introdujo condiciones sociales en la subasta que obligan a la nueva arrendataria a mantener como mínimo un número de operarios equivalente a los que figuraban en la plantilla del NH Atlántico, un total de 41 empleados. Esta exigencia, que deberá cumplirse durante los veinte años de la concesión, no implicaba la continuidad de los actuales empleados, sino que su cifra no se viese reducida. Sin embargo, el Grupo Hotusa decidió subrogar a los trabajadores que así lo solicitasen. Fueron 32 los que pidieron su continuidad, por lo que la empresa, además, firmó nueve contratos nuevos a empleados encargados de las labores de limpieza que hasta ahora tenían convenios externos.

►¿Cuándo se hizo efectivo el traspaso del inmueble? La madrugada del martes al miércoles, cuando Parisiana entregó las llaves al Concello y este se las cedió a Hotusa, que será la nueva arrendataria durante los próximos 20 años. No fue una operación sencilla. El hotel debía entregarse vacío. Parisiana y Hotusa barajaron un alquiler por los muebles de 100.000 euros anuales. Las empresas no llegaron a ningún acuerdo y la antigua concesionaria decidió no hacer la mudanza. El Concello descarta sancionar a Parisiana por dejar los muebles dentro del edificio.

►¿El hotel está abierto al público? Sí. El Eurostars Atlántico recibió ayer a sus primeros huéspedes. El establecimiento hotelero tan solo permaneció cerrado tres días: cuando se produjo el traspaso y otras dos jornadas en las que Hotusa realizó la puesta a punto, con la instalación de equipos informáticos y otro tipo de maquinaria. La nueva arrendataria ofertó en su página web habitaciones dobles por 150 euros la noche, aunque para hoy el precio desciende hasta los 80 euros con desayuno.