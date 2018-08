Una avería "grandísima" obliga a cerrar durante una temporada un bar de la calle Emilia Pardo Bazán

El bar El Antiguo, que está en la calle Emilia Pardo Bazán, está cerrado, pero no por vacaciones ni por descanso del personal, sino por una "avería grandísima" que ha sufrido. Los gestores del local no quieren mentir a sus clientes, así que, no han escondido la gravedad del asunto y, en un folio, han colgado el mensaje de que estarán cerrados hasta que no se solucione tamaño problema. Durante la tarde de ayer, los operarios se afanaban en solventar esta avería, que ha privado a los clientes de El Antiguo de su café preferido.