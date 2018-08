Enaire prevé que el aeropuerto tenga ayudas al aterrizaje en la cabecera sur en verano de 2019

Si todo sale como el gestor del tráfico aéreo en España, Enaire, prevé, el aeropuerto de Alvedro podrá contar con un sistema de ayuda al aterrizaje en la cabecera sur, la que está más cerca del monte Xalo. Fuentes de la empresa del Grupo Fomento han indicado a este diario que, de todas las opciones estudiadas para reducir los desvíos en esta cabecera, la 03, Enaire promoverá el "uso de la navegación por satélite", que consiste en definir unos puntos por los que todas las aeronaves deben pasar antes de tomar tierra. Algo así como la creación de un carril libre de obstáculos, por el que los pilotos saben que pueden circular sin problemas para aterrizar.

Y es que, actualmente, esta cabecera de la pista carece de instrumentos que faciliten la aproximación, de modo que los pilotos tienen que tomar tierra basándose en la información que reciben de los aparatos con los que va equipado el avión y, sobre todo, en lo que pueden ver desde su puesto de mando.

Para poner en funcionamiento este sistema de coordenadas fue necesario que Enaire realizase vuelos de validación. Estas pruebas se ejecutaron en el mes de mayo y, según fuentes del gestor de la navegación aérea, los resultados fueron "satisfactorios".

"Los nuevos procedimientos deben aprobarse por la Comisión Interministerial entre el Ministerio de Fomento y Defensa, así como debe aprobarse el estudio de seguridad preceptivo por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)", según explican fuentes de Enaire, que se marcan el plazo de verano de 2019 para que este sistema pensando para combatir los desvíos entre en funcionamiento. Fuentes de la empresa de Fomento explican, sin embargo, que no todos los trámites restantes dependen de Enaire, por lo que, el plazo está sujeto a cambios.

"Si se completan satisfactoriamente los pasos indicados, algunos de ellos fuera de la competencia de Enaire, la opción elegida podría estar operativa en el verano de 2019. Su coste es muy reducido porque las instalaciones necesarias y la tecnología satelital ya están disponibles", explican desde el gestor de la navegación aérea.

La puesta en marcha de este sistema requiere que las compañías incluyan en sus planes de vuelo las coordenadas por las que han de pasar los pilotos que quieran tomar tierra por la cabecera 03 de Alvedro, la más cercana al monte Xalo. Esto pasa cuando, por ejemplo, el viento sopla fuerte en la cabecera principal, la más allegada a la ría, en la misma dirección que el movimiento del avión, ya que esta maniobra de aterrizaje debe hacerse con el viento en contra.

Enaire se ha decantado por esta opción de automatizar la aproximación de los aviones por la cabecera sur, después de participar en un grupo de trabajo integrado por las compañías aéreas que operan en Alvedro, además de por personal del aeropuerto, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

La puesta en marcha de ayudas al aterrizaje en la cabecera más cercana al monte Xalo es una vieja reivindicación no solo de los trabajadores de Alvedro sino también de los usuarios y de activistas en favor del aeropuerto, como la plataforma Vuela Más Alto, ya que los desvíos que se producen por esta cabecera suponen una sangría en las estadísticas de pasajeros anuales del aeródromo que, desde hace unos años, supera el millón de viajeros, que es la cifra a la que aspiran todos los ejercicios estas instalaciones.

Enaire, en la información remitida a este diario, incide en que no es posible eliminar todos los desvíos no solo por la cabecera 03 sino también por la 21, la principal, ya que habrá días en los que, por meteorología adversa, no se pueda tomar tierra en Alvedro, aunque sí que aboga por poner instrumentos para poder reducir la pérdida de usuarios.

Entre mayo y junio de este año, por ejemplo, se produjeron 17 desvíos y una cancelación, que afectaron a 2.700 pasajeros, unos viajeros que, además de los inconvenientes sufridos, no pasarán a formar parte de la estadística de Alvedro sino que engrosarán las cifras de Lavacolla y de Barajas Adolfo Suárez, que fueron los aeródromos de destino de estos usuarios afectados.