Afrogalegas: están aquí y se quedan

"Queremos llegar a tantos sectores como sea posible. Estar representadas en todos los estratos de la sociedad, de abajo a arriba. Queremos apropiarnos de nuestro espacio, invadir espacios que nos tienen negados y ser visibles e incómodas. Si el problema es la falta de costumbre, que nos vean mucho". Yosi Ledesma, Artemisa Semedo y Zinthia Álvarez, integrantes del colectivo Afrogalegas, lo tienen claro. Un colectivo que nace ante la ausencia de un grupo de estas características en Galicia, que reclama algo tan simple como la existencia de mujeres negras gallegas, así como su representación en la sociedad.

"En Galicia viven muchas personas negras, nacidas y criadas aquí, que nunca van a tener representación política, que pagan impuestos igual que los demás", afirma Yosi. Los hechos avalan sus palabras: en España, país con una ingente población afrodescendiente, solo hay una diputada negra, la alicantina de origen guineano Rita Bosaho. La mujer afrodescendiente, como sujeto político con condicionantes comunes, es el centro de las reivindicaciones de este colectivo nacido en A Coruña, que va camino de la treintena de integrantes y no deja de crecer. "Somos muy distintas, tenemos discursos diferentes, pero a la hora de juzgarnos con racismo y discriminación, nos vemos afectadas por lo mismo. A todas nos han increpado por la calle, todas hemos dudado a la hora de poner nuestra foto en un currículum", apuntan.

Un colectivo que debe lidiar día a día con un estereotipo que pesa sobre ellas, que las mantiene atrapadas en determinados roles, y que hoy Afrogalegas lucha por romper, como expone Zinthia. "La representación de la mujer negra se limita a cantante, modelo, y poco más, dentro de ciertos patrones. Los labios, de una determinada forma; las caderas de otra. Somos mucho más diversas, tenemos profesiones, pensamientos, formas de vestir diferentes". Una idea básica, que, no obstante, todavía es difícil que cale en el imaginario social gallego, como ocurre, por ejemplo, en una de las comunidades afrodescendientes más asentadas en Galicia, la de Burela, donde negros y blancos conviven desde hace 40 años. "No entiendo cómo allí no hay ni un solo profesor negro en las escuelas, o cajeras negras en los bancos. ¿Dónde comienza a desaparecer la gente negra? Se nos ve en los mercadillos, en el sector doméstico, en la hostelería. ¿Dónde están los médicos, los enfermeros negros?", se pregunta Yosi. "Claro que los hay, pero se nos niega el acceso, los prejuicios siguen muy marcados, muy presentes en nuestro día a día", corrobora Zinthia. Su reconocimiento como parte de la sociedad, admiten, es un proceso largo, que comienza con un punto de partida complicado.

"Hay gente que no sabe que en España hubo esclavitud. Primero hay que conocer la historia, incluirla en las escuelas, comunicarla a los niños. Reconocer que hay racismo. Aceptar que existe", afirma Zinthia. Mientras se desarrolla este proceso, las mujeres gallegas negras van construyendo su identidad, como explica Artemisa. "Vemos el discurso de identidad como una riqueza. Nuestra identidad es múltiple, estamos en contacto con visiones diferentes. La gente ve un negro y piensa que no es de aquí, pero la realidad es que llevamos aquí mucho tiempo y tenemos la necesidad de que ser reconocidas como parte de la sociedad". Las integrantes de Afrogalegas se reafirman en el lema que las dio a conocer, con el que reivindican y celebran con orgullo su negritud, lejos de eufemismos. No me llames negrita, llámame negra.