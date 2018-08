"No hay un problema de uso de la calle", defendió ayer el portavoz do Foro Galego de Inmigración, Rubén Sánchez, que explica que los ciudadanos pasean "tranquilamente" por la calle Real y que los manteros no causan "ningún perjuicio" a los comerciantes de la zona. Según el representante de la entidad, esta reclamación es "muy antigua" y cree que cualquier medida que se adopte deberá contar con todas las partes y analizar "juntos" como mejorar la situación de todas las partes. En todo caso, dice, si se cambia de ubicación a otra zona de paso puede que los manteros estén de acuerdo. Sánchez recuerda que lo que es "problemático" no es la afluencia de personas al centro en verano sino la "precariedad" y la falta de regularización en la que se encuentran los manteros. En la calle Real, dice, suelen ocupar solo un lado de la calle por lo que no considera que haya una dificultad de paso para nadie.