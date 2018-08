Cuenta la leyenda que el último domingo del mes de agosto de 1935 ocurrió un hecho excepcional en la playa de San Amaro. Unos jóvenes se encontraban en el recién construido edificio del Club del Mar y uno de ellos, concretamente una joven, observó algo entre las rocas de la playa que llamó su atención. Se acercó con sus compañeros y descubrió algo que no se hubiera imaginado. No daban crédito pero era cierto o al menos eran lo que estaban viendo, una sirena y un tritón en San Amaro. Ellos habían leído en los libros sobre estos seres mitológico pero nunca se hubieran imaginado verlos.

La sorpresa no quedo ahí. La sirena y el tritón les hablaron y les indicaron que se habían acercado a la playa de San Amaro para escuchar sus risas. Esa alegría les había cautivado y querían observarla. La sirena invito a os jóvenes a zambullirse en el mar y ellos, haciendo caso de sus palabras, se lanzaron sin pensarlo. Una vez en el agua, risas y juegos llenaron la playa. En un momento uno de los jóvenes llevados por la euforia y la ingenuidad, retó como si fuera un juego a la sirena y al tritón a una carrera y ellos accedieron. Fue una carrera mágica, la sirena y el tritón avanzaban con sus colas marcando distancia con los jóvenes, pero al ver su entusiasmo, se dieron cuenta de que no era cuestión de ganar sino de compartir el momento y entonces se pusieron a la par, unos al lado de otros. Pero ya sabéis como somos los humanos y una joven, al verse cerca de la meta, aumentó sus brazadas y ganó la carrera. La magia del momento hizo que nadie se lo tomara mal. Al llegar todos se subieron a una roca para secar sus cuerpos al sol, se hizo el silencio y se miraron sin decir nada. Pero no hacían falta palabras, todos sabían que habían vivido algo mágico: nadar con sirenas y tritones en San Amaro. Se rompió el silencio y la sirena habló para anunciar que se tenían que ir, pero que nunca los olvidaría y que volverían siempre el último domingo del mes de agosto a nadar nuevamente con los humanos. La historia dio fe a sus palabras y cada último domingo de agosto en San Amaro desde 1935 se reúnen los jóvenes y los no tan jóvenes a nadar con la sirena y el tritón en la celebración de la Travesía de San Amaro para vivir la experiencia entre la leyenda y lo humano. Dicen los que nadan la prueba que siente algo especial, que perciben la presencia de algo mágico que les hace volver cada año a la cita. Esta historia me la contó la joven que dicen que avisto en aquel lejano 1935 la cola de una sirena y un tritón. No sé si esta historia será verdad, pero al menos se convirtió en leyenda. Por cierto, un poquito de magia nunca viene mal.